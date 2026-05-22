Deutschland und Partner warnen Israel vor Siedlungsbau im Westjordanland

Berlin, ⁠22. Mai (Reuters) - Die Bundesregierung hat gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien und Italien die israelische Regierung eindringlich vor einer Ausweitung ihrer ‌Siedlungspolitik im Westjordanland gewarnt und die Gewalt durch Siedler verurteilt. Die Lage ⁠habe sich ⁠in den vergangenen Monaten erheblich verschlechtert, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Die Politik der israelischen ‌Regierung untergrabe die Stabilität ‌und die Aussichten auf eine Zwei-Staaten-Lösung. "Das Völkerrecht ist unmissverständlich: Israelische Siedlungen im Westjordanland ⁠sind illegal."

Insbesondere die Bauprojekte im sogenannten ‌Gebiet E1, das zwischen ⁠Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim liegt, würden das Westjordanland zweiteilen und einen schwerwiegenden Bruch des ‌Völkerrechts darstellen, hieß ⁠es in der Erklärung. ⁠Die vier Staaten warnten zudem Unternehmen vor einer Beteiligung an Bauausschreibungen. Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten ihr Bekenntnis zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)