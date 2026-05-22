DHL-Kaufempfehlung, Walmart schwächelt, MP Materials gefragt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

DHL: Analysten drehen auf positiv

Die Deutsche Bank hebt ihre Einschätzung überraschend an und erhöht das Kursziel für DHL deutlich. Was steckt hinter der Neubewertung und warum könnte sich der Blick auf den Logistikriesen gerade verändern?

Walmart: Gute Zahlen, kritische Signale

Umsatz, E-Commerce und Werbegeschäft entwickeln sich stark. Dennoch reagiert die Börse enttäuscht auf Walmart. Welche Aussagen des Managements die Anleger besonders aufmerksam verfolgen.

MP Materials: Wachstum auf mehreren Ebenen

Rekordwerte bei Produktion und Absatz, wichtige Industrieprojekte und neue Fortschritte entlang der Wertschöpfungskette. Welche Faktoren bei MP Materials für die kommenden Quartale besonders wichtig werden.