Die Kongsberg-Scheidung: Wie aus einer Aktie zwei wurden und was im Musterdepot davon übrig bleibt

Es war ein Glockenschlag mit Symbolkraft. Als Lisa Edvardsen Haugan am Morgen des 23. April an der Osloer Børs die Handelsglocke läutete, endete für Kongsberg eine über zweihundertjährige Konzerngeschichte als Einheit. Es begann eine neue Geschichte als zwei eigenständige börsennotierte Unternehmen. Der norwegische Traditionskonzern, 1814 als Waffenfabrik gegründet, hat sich aufgespalten in eine fokussierte Rüstungs- und Technologiegesellschaft, die weiter unter dem Namen Kongsberg Gruppen firmiert, und in die abgetrennte Kongsberg Maritime, die seither unter dem Kürzel KMAR ihren eigenen Weg geht.Für Anleger war das mehr als ein kosmetischer Umbau. Es war eine der größten strukturellen Wetten der europäischen Verteidigungsbranche und im Chartzeit-Musterdepot lässt sich an einer einzigen Position ablesen, wie zwiespältig diese Wette bislang aufgegangen ist.

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