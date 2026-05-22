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Dividendenkalender heute, 22.05.2026

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Dividenden-Aristokraten

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 22. Mai 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
3MVierteljährliches ex-Dividenden Datum
3MVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Fresenius Medical CareEndgültiges ex-Dividenden Datum
Hecla MiningVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Hecla MiningVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
JungheinrichEndgültiges Dividenden Datum
JungheinrichJährlicher Dividendenzahlungstermin
LanxessEndgültiges ex-Dividenden Datum
LanxessJährlicher Ex-Dividenden-Tag
NemetschekEndgültiges ex-Dividenden Datum
NemetschekJährlicher Ex-Dividenden-Tag
OttobockEndgültiges Dividenden Datum
OttobockJährlicher Dividendenzahlungstermin
VonoviaJährlicher Ex-Dividenden-Tag
VonoviaEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vonovia
Nemetschek
Ottobock
Lanxess
Jungheinrich
Fresenius Medical Care
Hecla Mining
3M

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