EQS-Adhoc: Gothaer Allgemeine Versicherung AG: Geschäftsjahr 2025: BarmeniaGothaer mit Wachstum über Markt und hoher Ertragskraft

EQS-Ad-hoc: Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Gothaer Allgemeine Versicherung AG: Geschäftsjahr 2025: BarmeniaGothaer mit Wachstum über Markt und hoher Ertragskraft



22.05.2026 / 11:00 CET/CEST

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Köln/Wuppertal, 22. Mai 2026 – Die BarmeniaGothaer hat das Geschäftsjahr 2025 mit sehr guten Wachstumszahlen abgeschlossen. Für das Jahr 2025 verzeichnet die BarmeniaGothaer Gruppe Beitragseinnahmen in Höhe von 9,27 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 7,8 Prozent[1] gegenüber dem Vorjahr und einem Plus von 1,2 Prozentpunkten gegenüber dem Markt.[2] Die Konzern-Eigenkapitalbasis erreicht 2025 starke 2,07 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,99 Milliarden Euro). Die Solvency-II-Quote des Konzerns (ohne Rückstellungstransitional) verbessert sich von 189,3 Prozent im Jahr 2024 auf 225,6 Prozent. Der Konzernjahresüberschuss (nach Steuern vor Veränderung Schwankungsrückstellung) steigt von 63,5 Millionen Euro auf 180,5 Millionen Euro.

Die gebuchten Bruttobeiträge der Gothaer Allgemeine Versicherung AG liegen mit rund 2,88 Milliarden Euro 8,3 Prozent über dem Niveau von 2024 und wachsen damit deutlich über Markt (Marktwachstum: 7,6 Prozent).[3] Der Jahresüberschuss (nach Steuern vor Veränderung Schwankungsrückstellung) erreicht einen Wert von rund 80,1 Millionen Euro – ein Zuwachs von rund 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Combined Ratio (brutto) verbessert sich um 2,6 Prozentpunkte und liegt bei 90,8 Prozent. Die Solvency-II-Quote des Kompositversicherers (mit unternehmensspezifischen Parametern) steigt um 17,8 Prozentpunkte auf 181,0 Prozent.

Bereits im Juni 2025 bestätigte die Ratingagentur S&P Global Ratings (S&P) die Ratingergebnisse der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, der Gothaer Krankenversicherung AG und der Gothaer Lebensversicherung AG. Die drei Gesellschaften werden weiterhin mit ‚A‘ eingestuft. Der Ausblick bleibt „positiv“. Mit dem positiven Ausblick eröffnet S&P die Perspektive, das bisherige Rating innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monaten um eine Stufe auf ‚A+‘ zu verbessern.[4]

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[1] As-if-Berechnung: Gesamte Beitragseinnahmen von Barmenia und Gothaer für das Geschäftsjahr 2024 (anders als im handelsbilanziellen Konzerngeschäftsbericht berücksichtigt)

[2] GDV-Beitragsstatistik – Stand 19. März 2026, Leben i.w.S.

[3] GDV-Beitragsstatistik – Stand 19. März 2026

[4] Weitere Informationen in der Pressemitteilung vom 26. Juni 2025 unter folgendem Link: https://www.mynewsdesk.com/de/barmeniagothaer/pressreleases/barmeniagothaer-s-und-p-bestaetigt-a-rating-und-positiven-ausblick-3393908

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