EQS-AFR: J.P. Morgan SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: J.P. Morgan SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
J.P. Morgan SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.05.2026 / 11:45 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die J.P. Morgan SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Ort:

https://www.jpmorgan.com/country/de/en/disclosures

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Ort:

https://www.jpmorgan.com/country/de/en/disclosures

22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:J.P. Morgan SE
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.jpmorgan.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2332342 22.05.2026 CET/CEST

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