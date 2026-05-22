EQS-News: BAI Capital kündigt den ersten Abschluss eines neuen 800-Millionen-US-Dollar-Fonds an und setzt weiterhin auf Wachstums- und Globalisierungsmöglichkeiten in Asien

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BAI Capital kündigt den ersten Abschluss eines neuen 800-Millionen-US-Dollar-Fonds an und setzt weiterhin auf Wachstums- und Globalisierungsmöglichkeiten in Asien



22.05.2026 / 03:05 CET/CEST

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BEIJING, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- BAI Capital gab heute den ersten Abschluss seines neuesten USD-Fonds bekannt, der 800 Millionen US-Dollar anstrebt. Beim ersten Abschluss wurden Mittelbindungen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar erreicht. In einer Zeit, in der die globale Kapitalallokation disziplinierter geworden ist und Wachstumsinvestitionen sich wieder auf die kommerzielle Validierung und Ausführung konzentrieren, spiegelt der erste Abschluss die Anerkennung der institutionellen Investoren für die Erfolgsbilanz von BAI Capital, die tiefe Verwurzelung im asiatischen Technologie-Ökosystem und die globalen Investitionsmöglichkeiten wider.

BAI Capital wurde 2008 gegründet und kann auf eine 18-jährige Erfolgsbilanz mit 22 Börsengängen und 51 Exits im Bereich Trade Sale & Secondary Sale zurückblicken. Im Laufe der Jahre hat die BAI ihren Investitionsansatz und ihre organisatorischen Fähigkeiten als Reaktion auf die sich ändernden Marktbedingungen weiterentwickelt und gleichzeitig eine unverwechselbare institutionelle Positionierung entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich nicht nur auf die Innovation selbst, sondern auch darauf, wie Innovation geografische Grenzen überschreiten und zu einer Quelle langfristiger Wertschöpfung für globale Märkte werden kann.

Der neue Fonds wird auf den Stärken von BAI Capital im Bereich der Wachstumsinvestitionen aufbauen, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die eine kommerzielle Validierung erreicht haben und ein hohes Potenzial für eine überregionale Expansion aufweisen. Die BAI wird sich auf drei Kategorien von Möglichkeiten konzentrieren: neue Wachstumsplattformen, die von chinesischen Spitzenunternehmen geschaffen werden, die nach Übersee expandieren; global ausgerichtete Unternehmen, die aus dem asiatischen Innovationsökosystem hervorgehen und sich zu multinationalen Unternehmen entwickeln; und internationale Unternehmen mit weltweit führenden Innovationskapazitäten, die den chinesischen Markt nutzen können, um sich zu vergrößern. Der Fonds wird Sektoren wie Technologie und KI, Finanzdienstleistungen, Verbraucher und Unterhaltung sowie Unternehmensdienstleistungen abdecken.

BAI Capital ist der Ansicht, dass der Kern der Wachstumsinvestitionen heute darin besteht, qualitativ hochwertige Unternehmen zu identifizieren, die bereits ihre technologische Stärke, ihre Kundenbindung und ihre wirtschaftliche Lebensfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Mit einem schärferen globalen Urteilsvermögen und einer qualitativ hochwertigen Zusammenarbeit mit den Anteilseignern will die BAI diesen Unternehmen helfen, ihr Wachstumspotenzial in eine echte Expansion auf breiteren Märkten umzusetzen.

Anna Long, Gründerin und Managing Partner von BAI Capital, sagte: „Wir sind sehr dankbar für das anhaltende Vertrauen und die starke Unterstützung durch unsere bestehenden und neuen Investoren. In der heutigen Investitionsumgebung wird mehr denn je Wert auf Validierung, Lieferung und Disziplin gelegt. Der Kern des neuen BAI-Fonds ist nicht die Verfolgung von Konzepten in der Frühphase, sondern die Unterstützung von Unternehmen, die bereits ihre technologische Stärke, ihre Kundenbindung und ihre kommerzielle Lebensfähigkeit in stark umkämpften Märkten unter Beweis gestellt haben und die die Fähigkeit besitzen, überregional zu expandieren. Wir sind davon überzeugt, dass die technologischen Fähigkeiten, die Geschäftsmodelle und die organisatorische Effizienz, die in Asien, insbesondere in China, entwickelt wurden, zu einer wichtigen Quelle für globales Wachstum werden. Die Rolle des BAI besteht darin, diesen validierten Innovationen zu helfen, größere Märkte zu erschließen und zu Unternehmen mit echter globaler Wettbewerbsfähigkeit zu wachsen."

BAI Capital ist tief in Chinas Technologie- und Industrie-Ökosystem verwurzelt und erweitert gleichzeitig kontinuierlich seine globale Perspektive und seine überregionalen Fähigkeiten. Durch die Nutzung des im Laufe der Jahre aufgebauten Partnerschaftssystems, insbesondere der intensiven Zusammenarbeit mit weltweit führenden Technologieunternehmen und strategischen Industriepartnern, sowie des globalen Netzwerks und der Industrieressourcen von Bertelsmann hat die BAI einen Plattformvorteil entwickelt, der lokale Erkenntnisse mit globaler Zusammenarbeit verbindet.

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitern, das in rund 50 Ländern der Welt tätig ist. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Milliarden Euro. BAI Capital hat seine Wurzeln bei Bertelsmann Asia Investments innerhalb der Bertelsmann-Gruppe und schloss sein erstes unabhängiges Fundraising im Jahr 2021 ab. Nach seiner Unabhängigkeit hat BAI Capital weiterhin die Bertelsmann-Plattform genutzt, um relevante Portfoliounternehmen mit Mehrwert zu unterstützen.

Auch in Zukunft wird BAI Capital in Asien verwurzelt und mit der Welt verbunden sein. Mit einer offenen Perspektive und langfristiger Geduld wird das Unternehmen die nächste Generation von Unternehmen bei ihrer Entwicklung zu wirklich globalen Unternehmen unterstützen.

Cision

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