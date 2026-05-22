EQS-News: Eckert & Ziegler erhält erneut „Best Managed Companies Award“

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Eckert & Ziegler erhält erneut „Best Managed Companies Award“



22.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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Berlin, 22. Mai 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) ist zum dritten Mal in Folge Preisträger des „Best Managed Companies Award“. Mit dieser Auszeichnung würdigen Deloitte Private, UBS, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hervorragend geführte, mittelständische Unternehmen.



„Gute Unternehmensführung ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten von zentraler Bedeutung. Der Best Managed Companies Award ist eine verdiente Auszeichnung für Unternehmen, die Verantwortung, Weitsicht und nachhaltiges Handeln erfolgreich miteinander verbinden“, sagt Tobias Vogel, CEO UBS Europe SE.



„Diese Auszeichnung ist für uns Anerkennung und Ansporn zugleich. Sie bestätigt, dass wir mit einer klaren Strategie im Wachstumsmarkt Nuklearmedizin auf dem richtigen Weg sind – und das gemeinsam mit einem großartigen Team weltweit,“ ergänzt Dr. Dirk W. Becker, Mitglied der Konzernleitung der Eckert & Ziegler SE, der den Unternehmenspreis im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Frankfurt am Main entgegennahm.



Im Rahmen eines mehrstufigen Bewerbungsverfahrens wurden die teilnehmenden Unternehmen auf ihre Exzellenz in den folgenden Kernbereichen bewertet: Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Finanzen und Governance. Voraussetzung für die Auszeichnung ist eine hohe Performance in allen vier Bereichen. Danach wurden die Preisträger von einer Jury, bestehend aus renommierten Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien ausgewählt.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

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