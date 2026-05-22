EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet Gesamtbestände von etwa 337 Mio. USD, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 11.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token

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Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet Gesamtbestände von etwa 337 Mio. USD, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 11.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token



22.05.2026 / 18:30 CET/CEST

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Zusammensetzung der Treasury-Bestände von Eightco zum 20. Mai 2026: 90 Mio. USD OpenAI-Aktien (indirekt), 18 Mio. USD Beast Industries-Aktien, 11.068 ETH, 283 Mio. WLD-Bestände und 133 Mio. USD Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, insgesamt etwa 337 Mio. USD

World bietet eine Lösung für das Problem des „doppelten Menschen" in einer Welt, in der Deepfakes immer weiter um sich greifen

Neue unabhängige Daten zeigen, dass das kommende soziale Netzwerk von OpenAI in einer Kategorie landen wird, die bereits zu 15–43 % nicht menschlich ist, was die Nachfrage nach dem „Proof of Human"-Netzwerk von Worldcoin verstärkt

Neue Daten zeigen, dass Bot-, KI-generierte und nicht authentische Aktivitäten mittlerweile zwischen 15 % und 75 % der Aktivitäten in acht zentralen Internetbereichen ausmachen, darunter 75 % des Handelsvolumens auf Polymarket, 53 % des Web-Traffics und 47 % der E-Mails, was bestätigt, dass das Internet ein Menschenproblem hat

Eightco bietet indirekten Zugang zu einigen der innovativsten privaten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute ein Update zu seinen Gesamtbeständen und hob dabei seine Spitzenposition bei digitalen Vermögenswerten und strategischen Investitionen in führende private Technologieunternehmen hervor.

OpenAI and MrBeast Embrace Consumer Finance

Mit Stand vom 20. Mai 2026, 17:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Mio. USD (indirekt über SPVs) in OpenAI, eine finanzierte Investition in Höhe von 18 Mio. USD in Beast Industries, eine Investition in Höhe von einer Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu 0,25 USD pro WLD (laut Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) und etwa 133 Mio. USD an Zahlungsmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtbestand von etwa 337 Mio. USD entspricht.

Zentrale Erkenntnisse zu den Treasury-Vermögenswerten von ORBS in der vergangenen Woche

Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem umfasst. Zu den wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Woche innerhalb der Bestände zählen:

Am 11. Mai startete OpenAI die Deployment Company, ein milliardenschweres Joint Venture mit 19 Partnerfirmen. Es soll Ingenieure für die KI-Implementierung direkt in Kundenunternehmen einsetzen, wo sie gemeinsam mit den jeweiligen Teams die wertvollsten Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz ermitteln (OpenAI; Bloomberg).

Am 15. Mai führte OpenAI ChatGPT Personal Finance für Pro-Nutzer in den USA ein. OpenAI beschreibt, dass es den Nutzern ermöglicht, Bank-, Brokerage- und Kreditkonten von mehr als 12.000 Institutionen sicher zu verknüpfen und die Beziehung von OpenAI zu seinen Nutzern weiter zu stärken (OpenAI).

Am 12. Mai präsentierte sich Beast Industries unter der Leitung von Jimmy Donaldson (auch bekannt als MrBeast) erstmals öffentlich vor Werbekunden. Beast stellte einen zweiseitigen Creator-Marktplatz vor und führte Vyro ein, seine eigene Creator-Distribution-Engine. Das Management prognostizierte für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar, nach 899 Mio. USD im Jahr 2025 (Digiday; TIME 100 Most Influential Companies 2026). „Wir sind nicht mehr nur ein YouTube-Kanal. Wir bauen eine Medienplattform der nächsten Generation im Zeitalter der künstlichen Intelligenz auf und nutzen Technologie, Daten und globale IP, um Marken und Fans in noch nie dagewesenem Umfang zusammenzubringen", sagte Jeff Housenbold, CEO von Beast Industries, bei der Präsentation.

Am 19. Mai wies ein kalifornisches Geschworenengericht die Forderungen von Elon Musk gegen OpenAI (WSJ) zurück und nahm damit eine Hürde für OpenAI. Die Geschworenen befanden, dass Musk mit der Einreichung der Klage zu lange gewartet hatte und die Ansprüche verjährt waren.

Am 20. Mai berichteten mehrere Medien, dass OpenAI angeblich einen Börsengang in den kommenden Wochen vorbereitet (WSJ). Der Börsengang von OpenAI würde als einer der am meisten erwarteten Börsengänge im Jahr 2026 angesehen werden.

Die Executive Order (EO) des Weißen Hauses zur KI-Sicherheit soll am 21. Mai bekannt gegeben werden. Medienberichten zufolge weist der Erlass US-Bundesbehörden wie das Finanzministerium, das Office of the National Cyber Director, die National Security Agency und das Department of Homeland Security sowie die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency an, eine freiwillige Clearingstelle mit KI-Unternehmen und Infrastrukturbetreibern einzurichten. Viele wichtige Technologie-CEOs werden bei der Veranstaltung erwartet, darunter Sam Altman, CEO von OpenAI (Washington Post).

„OpenAI Deployment Co schafft Palantir-ähnliche Forward-Deployment-Fähigkeiten und einen wichtigen Differenzierungsfaktor gegenüber Wettbewerbern im Enterprise-Bereich", so Thomas „Tom" Lee, Board-Mitglied von Eightco.

„Die Medienresonanz um die Beast-Veranstaltung spiegelte die Tatsache wider, dass MrBeast eines der wenigen milliardenschweren Unternehmen ist, die für 2026 ein Umsatzwachstum von mehr als 75 % in Aussicht stellen können", so Lee.

Aus den von Fundstrat zusammengestellten Daten geht hervor, dass „Nicht-Menschen" inzwischen die folgenden geschätzten Anteile des Volumens auf verschiedenen Plattformen ausmachen: 75 % des Handelsvolumens auf Polymarket 53 % des Web-Traffics 47 % der versendeten E-Mails 44 % der Buy-Side-Ausführungen bei US-Aktien 35 % der neu erstellten Websites 30 % der Online-Produktbewertungen

Eightco: Zugang zu wichtigen Megatrends

Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: Künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Kreativwirtschaft, mit Positionen in jedem Trend durch indirekte Investitionen in OpenAI (27 % der ORBS-Treasury-Bestände), Worldcoin (21 %) und Beast Industries (5 %).

Künstliche Intelligenz – OpenAI

Eightco hat ca. 90 Mio. USD in Zweckgesellschaften investiert, die Zugang zu Eigenkapitalbeteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI bieten. Dies entspricht ca. 27 % der Treasury-Vermögenswerte und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen eines börsennotierten Anlagevehikels dar.

ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Verbraucher (Sensor Tower) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, was sie zur am schnellsten wachsenden Verbrauchertechnologie der Geschichte macht (UBS via Reuters).

Digitale Identität – WLD-Token

Eightco hält über 283 Millionen WLD, das sind etwa 8,31 % der Umlaufmenge, die größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position weltweit und etwa 21 % der Treasury-Vermögenswerte von Eightco.

Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein einzigartiger Mensch und kein KI-Agent ist.

Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll monetarisieren dabei die Authentifizierung verifizierter echter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI, eine adressierbare Umsatzchance von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity).

Creator-Ökonomie – Beast Industries

Eightco hat 18 Mio. USD in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 5 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht.

Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Reichweiten bei Verbrauchern und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower, gestützt auf MrBeast als die weltweit meistgesehene Person auf YouTube. Da KI die Produktion von Inhalten zunehmend austauschbar macht, werden Verbreitung und Vertrauen des Publikums zu zunehmend knappen Vermögenswerten.

Informationen zu Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine in ihrer Art einzigartige Worldcoin (WLD)-Treasury-Strategie verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker ein indirektes Engagement in drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch die indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch die Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD und des Proof-of-Human-Protokolls sowie die Creator-Ökonomie durch die Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für Proof-of-Human-Verifizierung im Zeitalter agentischer KI auf.

Weitere Informationen: X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ORBS-Aktie?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekten Zugang zu: OpenAI und Beast Industries.

Wer besitzt die meisten Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält 283 Millionen WLD, was etwa 8,31 % der Umlaufmenge entspricht und die größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position weltweit darstellt.

Was ist Proof of Human?

Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein einzigartiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentischen Handel und jedes System, das im Zeitalter agentischer KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert.

Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich offengelegte institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt.

Wer ist CEO von Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell ist CEO von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehören Tom Lee, geschäftsführender Partner und Leiter der Research-Abteilung bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) und, als Berater des Verwaltungsrats, Brett Winton (Chief Futurist bei ARK Invest).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator Economy das nächste Innovationsjahrzehnt prägen werden; Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung und Einführung agentischer künstlicher Intelligenz; Erwartungen, dass OpenAIs Deployment Company im Enterprise-Bereich Differenzierungsmöglichkeiten gegenüber Wettbewerbern schafft; Medienberichte, wonach OpenAI angeblich Vorbereitungen für die Einreichung eines Börsengangs trifft, sowie Erwartungen, dass ein Börsengang von OpenAI zu den am meisten erwarteten Börsengängen des Jahres 2026 zählen würde; die Managementprognose von Beast Industries für einen Gesamtjahresumsatz 2026 von 1,6 Milliarden US-Dollar; Erwartungen in Bezug auf die Fähigkeiten von Beast Industries als Medienplattform der nächsten Generation und Aussagen, dass MrBeast eines der wenigen milliardenschweren Unternehmen ist, das für 2026 ein Umsatzwachstum von mehr als 75 % in Aussicht stellen kann; Erwartungen in Bezug auf die Einführung des World-ID-Protokolls in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Überzeugungen, dass die Proof-of-Human-Verifizierung in der Ära der agentischen KI zu einer wesentlichen Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentischen Handel und Finanzsysteme wird; Aussagen über den prozentualen Anteil nicht menschlicher Aktivitäten und Bot-Aktivitäten auf Internetplattformen, einschließlich Polymarket, Web-Traffic, E-Mail, Ausführung von Aktienorders, Website-Erstellung und Online-Produktbewertungen; Aussagen über die adressierbaren Umsatzchancen von World in den Branchen Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI; die Treasury-Strategie des Unternehmens und die erwarteten Vorteile seiner indirekten Positionen in OpenAI (über Zweckgesellschaften) und seiner Positionen in WLD und Beast Industries; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio kritische Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen über die Bedeutung von Distribution und Vertrauen des Publikums, da KI die Content-Produktion zunehmend austauschbar macht; und Aussagen über die erwartete Executive Order des Weißen Hauses zur KI-Sicherheit. Wörter wie „plant", „erwartet", „wird", „rechnet mit", „fortsetzen", „erweitern", „voranbringen", „entwickeln", „glaubt", „Prognose", „Ziel", „kann", „bleiben", „prognostizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Aussage sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, das Management oder den Betrieb privater Unternehmen zu leiten, bei denen das Unternehmen keine Mehrheitsbeteiligung besitzt, einschließlich OpenAI und Beast Industries; das Risiko eines Verlusts oder einer Wertberichtigung strategischer Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Position in OpenAI-Aktien (gehalten durch Zweckgesellschaften), seiner Position in WLD und seiner Position in Beast Industries-Aktien; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für eine fortgesetzte Börsennotierung zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens reduzieren oder den Kapitaleinsatz anderweitig verzögern; die Unfähigkeit, angemessenes Kapital für die Finanzierung oder Skalierung der Geschäftstätigkeit oder der strategischen Investitionen zu beschaffen; die Volatilität der Preise für digitale Vermögenswerte, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der Treasury-Bestände des Unternehmens wesentlich beeinflussen könnte; regulatorische Änderungen, künftige Gesetze und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung von künstlicher Intelligenz oder die Erfassung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der Proof-of-Human-Technologie und des World-Netzwerks; Ungewissheit in Bezug auf das Tempo und den Verlauf des Einsatzes von agentischer KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Ungewissheit in Bezug auf die Produkt-Roadmap von OpenAI und den Zeitpunkt oder den Erfolg eines Börsengangs; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit von Beast Industries, seine Umsatzprognosen oder Wachstumsprognosen zu erreichen; Risiken, dass die Daten Dritter in Bezug auf nicht-menschliche Internetaktivitäten ungenau sind oder sich ändern können; Ungewissheit in Bezug auf den Umfang, den Zeitpunkt oder die Umsetzung der erwarteten staatlichen Regulierung von KI, einschließlich der erwarteten Executive Order des Weißen Hauses zur KI-Sicherheit; und sich ändernde öffentliche und staatliche Positionen zu digitalen Vermögenswerten oder mit künstlicher Intelligenz verbundenen Branchen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission („SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung. Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

QUELLE: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)

Beast Industries revenue has roughly doubled every year

Non-humans Are Increasing Share of All Content Created

ORBS Holdings & Key Metrics

The ORBS Portfolio Thesis

Eightco Holdings Inc. (OCTO), Worldâ€™s First Worldcoin (WLD) Treasury Strategy

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Cision

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