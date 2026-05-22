EQS-News: HENSOLDT-Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu und beschließt höhere Dividende

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HENSOLDT-Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu und beschließt höhere Dividende



22.05.2026 / 15:25 CET/CEST

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HENSOLDT-Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu und beschließt höhere Dividende

Virtuelle Hauptversammlung mit 67,11 Prozent des Grundkapitals vertreten

Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit angenommen

Dividende steigt um 10 Prozent auf 0,55 Euro je Aktie

Taufkirchen, 22.05.2026

– Die HENSOLDT AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 virtuell abgehalten. Insgesamt waren 67,11 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zu.

„2025 war für HENSOLDT ein starkes Jahr – nicht als Zufall, sondern als Ergebnis konsequenter Vorbereitung“, sagte Oliver Dörre, CEO der HENSOLDT AG, auf der Hauptversammlung. „Unser Auftragseingang ist deutlich gewachsen, weil auf politische Ankündigungen nun konkrete Beschaffungen folgen. Gleichzeitig haben wir gezeigt, dass HENSOLDT Wachstum, Skalierung und Profitabilität verbinden kann. Unsere Geschäftszahlen bestätigen unseren strategischen Kurs – und sie markieren den Beginn eines langfristigen Wachstumspfads.“

Erstmals wandte sich die seit dem 1. Mai amtierende CHRO der HENSOLDT AG, Inka Tews, an die Aktionärinnen und Aktionäre und machte deutlich: „Ich verstehe Personalarbeit sehr nah an unserem Geschäft. Sie muss dazu beitragen, dass ein Unternehmen leistungsfähig bleibt und sich veränderten Rahmenbedingungen rasch anpassen kann, gerade wenn es größer, schneller und komplexer wird. Sie muss Führung stärken, Entwicklung ermöglichen und Orientierung geben. Dabei ist eines für mich klar: Hochleistung und Menschlichkeit gehören zusammen."

Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand und beschlossen mit einer Mehrheit von 99,99 Prozent der Stimmen die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 0,55 Euro je Aktie. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 10 Prozent. Zudem wurden die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats jeweils mit großer Mehrheit entlastet. Die Abstimmungsergebnisse unterstreichen die Unterstützung der Aktionärinnen und Aktionäre für den strategischen Kurs des Unternehmens.

Die weiteren Abstimmungsergebnisse im Überblick:

Bestellung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2026 sowie zur Prüfung eines etwaigen gesetzlich vorgeschriebenen Nachhaltigkeitsberichts mit 97,66 Prozent (Bestellung des Abschlussprüfers) bzw. mit 97,66 Prozent (Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts) der Stimmen

Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 mit 92,83 Prozent der Stimmen

Detaillierte Informationen zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sind auf der Investor-Relations-Website von HENSOLDT abrufbar.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes europäisches Hightech-Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit Sitz in Taufkirchen bei München. Das Unternehmen entwickelt Sensorlösungen, Elektronik und Software für die Bereiche Luft, Land, See, Cyber und Weltraum und unterstützt Streitkräfte weltweit dabei, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und fundierte operative Entscheidungen zu treffen. Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in missionskritischer Sensorik verbindet HENSOLDT Radar-, Optronik-, Elektronik- und Cyberkompetenzen mit datengetriebener Software und künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, Sensordaten aus unterschiedlichen Plattformen und Domänen zu integrieren, zu analysieren und zu einem verlässlichen Lagebild zu fusionieren. Damit hat sich HENSOLDT vom klassischen Sensoranbieter zu einem Systemintegrator der neuen Generation entwickelt – einem „Neo-Systemhaus“, das vernetzte, softwaredefinierte Verteidigungsfähigkeiten ermöglicht und Informationsüberlegenheit im Einsatz unterstützt.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte HENSOLDT mit rund 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,46 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

www.hensoldt.net

Pressekontakt HENSOLDT

Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823

M:

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