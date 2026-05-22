EQS-News: hep global gewinnt Finanzinvestor FH Capital zur Stärkung des US-Geschäfts

EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung/Finanzierung

hep global gewinnt Finanzinvestor FH Capital zur Stärkung des US-Geschäfts



22.05.2026 / 17:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hep global GmbH gewinnt Finanzinvestor FH Capital zur Stärkung des US-Geschäfts Güglingen, 22. Mai 2026 – Die hep global GmbH (hep global), ein international tätiger Solarspezialist, hat den Finanzinvestor FH Capital zur Finanzierung ihres US-Geschäfts gewonnen. Das bereitgestellte Mezzanine-Kapital fließt der US-Tochtergesellschaft HEP Solar Holdings USA, LLC zu und stellt damit die unabhängige Finanzierung des Geschäfts in den USA sicher.

Zunächst wird durch die Partnerschaft ein Initialportfolio von 11 Projekten mit 200 MW mitfinanziert. Darüber hinausgehende Finanzierungen sind in Planung. Diese ermöglichen die konsequente Umsetzung der US-Pipeline und schaffen somit mittelbar einen höheren Finanzierungsspielraum für die anderen Gesellschaften der Unternehmensgruppe.

Mit dem Einstieg von FH Capital stärkt hep global nicht nur die Kapitalbasis, sondern erhält zugleich Zugang zu einem etablierten internationalen Netzwerk. FH Capital ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Bereich Erneuerbarer Energie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist durch Investitionen in Solarmodulhersteller, Batterie-Energiespeichersysteme und Projektentwickler diversifiziert aufgestellt.

Mit der Vereinbarung bekräftigt hep global die langfristigen Perspektiven und Wachstumschancen im US-Markt, der sich in den vergangenen zwei Jahren als herausfordernd erwiesen hat. hep global hat auf die veränderten Marktbedingungen reagiert und sein Geschäftsmodell entsprechend geschärft. Im Fokus stehen verstärkt sogenannte Distributed-Generation-Projekte, also kleinere, dezentrale Solarparks in unmittelbarer Nähe des Verbrauchsorts mit schnellerer Umsetzung und höherer Marktnachfrage.

„Dass wir in diesem anspruchsvollen Umfeld einen strategischen Partner gewinnen konnten, unterstreicht das Vertrauen in die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells“, sagt Christian Hamann, CEO des hep global-Konzerns. „Der US-Solarmarkt hat für uns weiterhin eine hohe strategische Bedeutung, denn die Nachfrage nach kostengünstiger Solarenergie bleibt aufgrund des wachsenden Energiebedarfs hoch.“

Durch die gestärkte Finanzierungsstruktur werden zudem die laufenden Refinanzierungsprozesse von hep global neu ausgerichtet. Mit der Prüfung von geeigneten Refinanzierungsoptionen sind weiterhin die Banken Clarksons Securities AS und SB1 Markets AS mandatiert.

Galibier Strategic Advisors fungierte als Finanzberater für hep global bei der Transaktion mit FH Capital.



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist der Spezialist für Solarparks. Seit über 15 Jahren entwickelt, baut und betreibt das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Solarparks, vor allem in Europa, Japan und Nordamerika. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Der hep global-Konzern beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeitende mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Polen, Italien, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-759

E-Mail: presse@hep.global

www.hepsolar.com



Investorenkontakt:

Christian Hamann

Römerstraße 3

74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: greenbond@hep.global

www.hepsolar.com



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

Karl-Hromadnik-Str. 14

81241 München

Tel.: +49 211 178047-20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

www.ir4value.de

22.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: hep global GmbH Römerstraße 3 74363 Güglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7135 93446 - 0 E-Mail: info@hep.global Internet: www.hep.global ISIN: DE000A3H3JV5, DE000A351488 WKN: A3H3JV, A35148 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2332500

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2332500 22.05.2026 CET/CEST