EQS-News: Hikvision nutzt mit „Guanlan Encoding" künstliche Intelligenz für die Videokomprimierung und senkt so die Speicherkosten um bis zu 50 %

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Hikvision nutzt mit „Guanlan Encoding" künstliche Intelligenz für die Videokomprimierung und senkt so die Speicherkosten um bis zu 50 %



22.05.2026 / 09:30 CET/CEST

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HANGZHOU, China, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision hat die Einführung von „Guanlan Encoding" angekündigt, einer KI-gestützten Videokompressionstechnologie, die durchschnittlich 30 bis 50 Prozent Speicherplatz einspart, ohne die Qualität wichtiger Aufzeichnungen zu beeinträchtigen.

Hikvision launches AI-powered Guanlan Encoding, cutting video storage by up to 50%

Da die Auflösungen steigen, die Anzahl der Kanäle zunimmt und die Aufbewahrungsfristen verlängert werden, ist der Speicherplatz zu einem der wichtigsten Kostenfaktoren in der Videoüberwachung geworden. Guanlan Encoding basiert auf dem internationalen Standard H.265 und wird durch das groß angelegte KI-Modell „Guanlan" von Hikvision unterstützt. Es erweitert Guanlan von der Videoanalyse auf die Codierungspipeline.

In Sicherheitsanwendungen, insbesondere in groß angelegten Projekten, kann Guanlan Encoding den Bedarf an Festplatten und Rack-Platz halbieren und gleichzeitig den langfristigen Stromverbrauch deutlich senken – wodurch die Gesamtbetriebskosten über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg gesenkt werden.

Den Fokus behalten, Speicherplatz sparen

Herkömmliche Codecs behandeln jedes Pixel gleich, sodass Betreiber gezwungen sind, sich zwischen hochauflösenden Bildern und effizienterem Speicherplatz zu entscheiden. Guanlan Encoding beseitigt dieses Dilemma. Es identifiziert wichtige Objekte in einer Szene – wie Personen und Fahrzeuge – und bewahrt diese durch präzise Segmentierung der Region of Interest (ROI) in voller Klarheit, während redundante Hintergrunddaten extrem komprimiert werden.

„Speichereffizienz ging bisher fast immer auf Kosten der Qualität – bis jetzt", sagte Jason Yang, Vice President des Hikvision International Business Center. „Guanlan Encoding betrachtet zuerst das Bild – und entscheidet dann, was es wert ist, in voller Schärfe beibehalten zu werden."

Die Technologie kombiniert zwei sich ergänzende Modi. Dynamic Sensing passt die Bitratenverteilung in Echtzeit an, um Details in komplexen, schnelllebigen Szenen zu bewahren. Static Optimization wendet eine extrem hohe Komprimierung auf Standbilder oder Aufnahmen mit geringer Bewegung an und reduziert einige Frames auf nur wenige Dutzend Bytes. Zusammen verlagern sie die Videokodierung von einer Einheitslösung hin zu einem intelligenten „Encode-on-Demand"-Ansatz.

In verschiedenen Szenarien getestet

Interne Vergleichstests zwischen herkömmlichem H.265 und Guanlan Encoding bestätigen konsistente Bitrate-Einsparungen:

Kantine (24 Stunden): 49 % Einsparung bei ganztägigen Verkehrsschwankungen

Eingang zum Bürokomplex (30 Minuten): 42 % Einsparung während der Hauptverkehrszeit

Firmenlobby (2 Stunden): 38 % Einsparung in einer typischen Innenraumumgebung

Belebte Einkaufsstraße (1 Stunde): 18 % Einsparung in einer hochkomplexen, sehr belebten Szene

Standardkonform, keine Migration erforderlich

Da Guanlan Encoding auf H.265 basiert, funktioniert es nahtlos mit bestehenden H.265-Decodern, Geräten von Hikvision und Drittanbietern und unterstützt fortschrittliche KI-Analysen. Codierungsformat, Bildrate und Auflösung bleiben unverändert – was die Einführung sowohl für neue als auch für bestehende Projekte unkompliziert macht.

Verfügbar in allen Produktlinien von Hikvision

Guanlan Encoding wird von Netzwerk- und PTZ-Kameras der Hikvision DeepinView(X)-Serie, Kameras der Ultra-Serie, Kameras mit ColorVu 3.0 sowie DVRs unterstützt, wobei die Unterstützung auf weitere Produktlinien kontinuierlich ausgeweitet wird. Die Technologie eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen, von Unternehmensgeländen und Einzelhandelsketten bis hin zu öffentlichen Einrichtungen und kritischen Anlagen.

Durch die direkte Einbettung von KI in den Codec markiert Guanlan Encoding einen Schritt in Richtung einer Zukunft, in der jedes Byte eines Videos zielgerichtet erfasst, komprimiert und gespeichert wird. Dies ist der Übergang von der Komprimierung nach Pixeln zur Komprimierung nach Bedeutung. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Webseite Guanlan Encoding , oder kontaktieren Sie Ihren regionalen Hikvision-Vertreter zwecks eines Termins für eine Live-Demo.

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Cision

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