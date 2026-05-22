EQS-News: Nabaltec AG zum wiederholten Male mit dem Best Managed Companies Award ausgezeichnet

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Nabaltec AG zum wiederholten Male mit dem Best Managed Companies Award ausgezeichnet



22.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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Nabaltec AG zum wiederholten Male mit dem Best Managed Companies Award ausgezeichnet

Schwandorf, 22. Mai 2026 – Die Nabaltec AG wurde erneut mit dem Best Managed Companies Award ausgezeichnet und erhielt das Gütesiegel für hervorragend geführte Unternehmen damit zum achten Mal. Das Best Managed Companies Programm ist ein Wettbewerb und Gütesiegel für erfolgreiche mittelständische Firmen. Die Vision: Aufbau eines nationalen und globalen Ökosystems hervorragend geführter mittelständischer Unternehmen.

„Die Auszeichnung als Best Managed Company bestätigt unseren konsequenten Fokus auf langfristiges Wachstum, innovative Weiterentwicklung und unternehmerische Verantwortung“, erklärt Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Dieser Erfolg ist vor allem dem Einsatz und der Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken, die mit großem Engagement täglich zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens beitragen. Wir freuen uns sehr über diese großartige Auszeichnung und sehen sie zugleich als Ansporn, unseren Weg mit Innovationskraft und nachhaltiger Strategie fortzusetzen.“

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von Best Managed Companies ist seine Internationalität: Best Managed Companies wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada ins Leben gerufen und ist inzwischen in mehr als 45 Ländern erfolgreich eingeführt worden.

„Gute Unternehmensführung ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten von zentraler Bedeutung. Der Best Managed Companies Award ist eine verdiente Auszeichnung für Unternehmen, die Verantwortung, Weitsicht und nachhaltiges Handeln erfolgreich miteinander verbinden“, sagt Tobias Vogel, CEO UBS Europe SE.

Zu den Grundvoraussetzungen des Wettbewerbs zählen ein Mindestjahresumsatz von 150 Mio. Euro sowie der Hauptsitz des Unternehmens in Deutschland. Darüber hinaus müssen die Bewerber mittelständisch geprägt oder Familienunternehmen sein und in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung vorweisen.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Kerstin Schuierer Vera Müller/Frank Ostermair Nabaltec AG IR4value GmbH Telefon: 09431 53-204 Telefon: 0156 78409459 E-Mail: Schuierer.Kerstin@nabaltec.de E-Mail: Vera.Mueller@ir4value.de

Über Deloitte:

Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine über 180-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die über 470.000 Mitarbeitenden von Deloitte zusammenarbeiten, um das Leitbild „making an impact that matters“ täglich zu leben: www.deloitte.com/de.



Über UBS:

UBS ist ein führender und globaler Vermögensverwalter sowie die führende Universalbank in der Schweiz. Neben Angeboten für vermögende Familien, Privatpersonen und Unternehmer bietet UBS diversifizierte Asset Management Lösungen und fokussierte Investmentbanking-Services. Per Ende viertes Quartal 2025 verwaltet UBS ein Vermögen in Höhe von 7 Billionen US-Dollar. Auf dem Weg zu ihren persönlichen finanziellen Zielen unterstützt UBS ihre Kundinnen und Kunden mit individueller Beratung, Anlagelösungen und -produkten. Mit Hauptsitz in Zürich ist UBS als globale Bank mit Schweizer Wurzeln in mehr als 50 Märkten weltweit aktiv. Die Aktien der UBS Group sind an der SIX Swiss Exchange und an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet.



Über den Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI):

Der BDI ist die Spitzenorganisation der deutschen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er vertritt 38 Branchenverbände und 15 Landesvertretungen. Er repräsentiert mehr als 100.000 Unternehmen – börsennotierte Konzerne genauso wie mittelständische Familienunternehmen – mit rund acht Millionen Beschäftigten. Das macht den Verband zur Stimme der deutschen Industrie in Berlin und Brüssel. Der BDI setzt sich für wettbewerbsfähige und erfolgreiche Unternehmen in Deutschland, Europa und der Welt ein.



Über Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.):

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) zählt zu den bedeutendsten überregionalen Tageszeitungen in Deutschland und der Welt. Sie steht für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz, für Unabhängigkeit und exzellente journalistische Qualität. Mehr als 300 Redakteurinnen und Redakteure liefern täglich Qualitätsjournalismus in Print- und Digitalmedien. Die vielfach ausgezeichnete Redaktion verfügt über eines der größten eigenen Korrespondentennetze aller Tageszeitungen weltweit. Im Verlag der Frankfurter Allgemeinen erscheinen außerdem die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das Premiummagazin Frankfurter Allgemeine Quarterly sowie das regionale Wirtschaftsmagazin Frankfurter Allgemeine Metropol. Digitale Angebote liefern schnell und fundiert die wichtigsten Ereignisse des Tages, von FAZ.NET bis hin zur News-App F.A.Z. „Der Tag“. „FAZ + Premium“-Newsletter richten sich an ein professionelles Publikum mit themenspezifischen Interessen sowie an Leser, deren Interessen über die allgemeine Berichterstattung der F.A.Z. hinausgehen. Verschiedene F.A.Z.-Podcasts bieten Hintergründe und aufschlussreiche Analysen zum Anhören.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nabaltec AG Alustraße 50-52 92421 Schwandorf Deutschland Telefon: +49 9431 53-0 Fax: +49 9431 53-260 E-Mail: info@nabaltec.de Internet: www.nabaltec.de ISIN: DE000A0KPPR7, DE000A1EWL99 WKN: A0KPPR, A1EWL9 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2332172

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