EQS-News: Vertrag von Personalvorständin Dr. Astrid Fontaine verlängert

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Vertrag von Personalvorständin Dr. Astrid Fontaine verlängert



22.05.2026 / 17:18 CET/CEST

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Vertrag von Personalvorständin Dr. Astrid Fontaine verlängert

Herzogenaurach| 22. Mai 2026 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat in seiner heutigen Sitzung die Wiederbestellung von Dr. Astrid Fontaine, Vorständin und Arbeitsdirektorin der Schaeffler AG, für eine weitere Periode von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2031 beschlossen.

Dr. Astrid Fontaine ist seit Januar 2024 für die Schaeffler Gruppe tätig. Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: „Frau Dr. Astrid Fontaine hat mit ihrer Arbeit in den letzten zweieinhalb Jahren wichtige Impulse gesetzt, um die Personalarbeit der Schaeffler Gruppe mit ihren inzwischen 110.000 Mitarbeitenden auf die Zukunft auszurichten. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass sie die Transformation des Unternehmens auch weiterhin erfolgreich begleiten wird. Auch im Namen meiner Aufsichtsratskolleginnen und -kollegen wünsche ich Frau Dr. Fontaine bei der Wahrnehmung dieser wichtigen Aufgabe alles Gute und weiterhin viel Erfolg.”

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Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

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