EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG
Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.05.2026 / 09:39 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: 19.05.2026
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Deutsche Börse AG
|Straße, Hausnr.:
|-
|PLZ:
|60485
|Ort:
|Frankfurt am Main
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900G3SW56SHYNPR95
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Amundi S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|19.05.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,01 %
|0,01 %
|3,02 %
|186300000
|letzte Mitteilung
|2,99 %
|0,03 %
|3,03 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0005810055
|0
|5608298
|0,00 %
|3,01 %
|Summe
|5608298
|3,01 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|securities Lending (right ro recal)
|10170
|0,01 %
|given Collateral
|4165
|0 %
|Summe
|14335
|0,01 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|-Amundi S.A.
|%
|%
|%
|-Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Amundi S.A.
|%
|%
|%
|-Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|-Amundi Ireland Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Amundi S.A.
|%
|%
|%
|-Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|-Amundi SGR SpA.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Amundi S.A.
|%
|%
|%
|-CPR AM
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Amundi S.A.
|%
|%
|%
|-Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|-Amundi Deutschland GmbH
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Amundi S.A.
|%
|%
|%
|-Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|-Amundi Austria GmbH
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Amundi S.A.
|%
|%
|%
|-Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|-Amundi Hong-Kong Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Amundi S.A.
|%
|%
|%
|-Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|-SABADELL ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Amundi S.A.
|%
|%
|%
|-Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|-Amundi Japan Ltd.
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: 19.05.2026
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|21.05.2026
22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
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