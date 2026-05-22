Fest in den Tag | Ergebnisse überwiegend solide

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Die Wall Street startet vor dem langen Wochenende freundlich in den Handelstag. Die wachsende Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA und Iran sorgt für eine Entspannung bei Inflation und Ölpreisen, auch wenn weiterhin erhebliche Differenzen bestehen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt leicht auf 4,56 Prozent zurück. Eine Entspannung im Nahen Osten würde den Inflationsdruck abschwächen. Außerdem liefert die Berichtssaison der Wall Street weiterhin Rückenwind. Besonders stark fallen die Zahlen von Ross Stores aus. Der Einzelhändler schlägt die Erwartungen bei Umsatz, Gewinn und vergleichbaren Umsätzen deutlich und hebt die Jahresprognose klar an. Analysten sehen darin einen weiteren Beleg, dass preisbewusste Verbraucher verstärkt auf Discount Händler ausweichen. Ebenfalls positiv aufgenommen werden die Zahlen von Deckers Outdoor mit starker Nachfrage bei Hoka und Ugg sowie robusten Margen und einem deutlich ausgeweiteten Aktienrückkaufprogramm. Workday überzeugt mit besseren Margen, starkem Wachstum bei KI-Lösungen und soliden Auftragsbeständen. Der gesamte Software-Sektor dürfte von dieser Entwicklung vor dem Wochenende profitieren. Auch Zoom Communications profitiert von einer erfolgreichen Monetarisierung der KI-Produkte und hebt den Ausblick an. Im Fokus bleibt SpaceX nach dem eingereichten Börsenprospekt für den möglicherweise größten Börsengang der Geschichte. Gleichzeitig berichten Medien, dass OpenAI bereits heute vertraulich die Unterlagen für einen Börsengang einreichen könnte.



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