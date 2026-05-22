Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.05.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Bericht 1. Quartal 2026
|ATCO MINING INC.
|Bericht 1. Quartal 2026
|BioNxt Solutions Inc.
|Bericht 1. Quartal 2026
|DEEP SEA MINERALS O.N.
|Bericht 1. Quartal 2026
|enCore Energy
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|Bericht 1. Quartal 2026
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|Graphene Manufacturing
|Bericht 3. Quartal 2026
|Guanajuato Silver
|Bericht 1. Quartal 2026
|MEITUAN B
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|NAC Kazatomprom
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|PetroNor E&P
|Bericht 1. Quartal 2026
|Richemont
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|SILVER MOUNTAIN RES.
|Bericht 1. Quartal 2026
|Wolftank Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
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