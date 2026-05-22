GFT Technologies - Trendwende nach langer Leidenszeit

Der „HSBC-Trendkompass“ fördert immer wieder spannende Tradingkandidaten zu Tage. So signalisiert unsere wöchentliche Auswertung für die GFT-Aktie inzwischen wieder einen lehrbuchmäßigen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Interessanterweise wird diese objektive Analyse auf der charttechnischen Seite durch den Bruch des langfristigen Abwärtstrends seit 2022 (akt. bei 20,76 EUR) bestätigt. Ein zweites Chartmuster sorgt für eine Aufhellung des übergeordneten Chartbilds, denn der schnelle Einbruch samt dynamischer Erhellung im Frühjahr nimmt dabei Züge einer sog. „V‑Formation“ an (siehe Chart) – ein weiterer Hinweis auf eine Trendwende, sofern die Ausbruchszone verteidigt wird. Der trendfolgende MACD hat ein Kaufsignal generiert und sorgt damit für zusätzlichen Rückenwind – zuvor hatten positive Divergenzen seitens des Indikators bereits auf einen nachlassenden Abwärtsdruck hingedeutet. Rein rechnerisch hält das angeführte „V-Muster“ ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 7 EUR bereit. Der langfristige Abwärtstrend bietet sich dagegen als strategische Absicherung auf der Unterseite an.

GFT Technologies (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart GFT Technologies

Quelle: LSEG, tradesignal²

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