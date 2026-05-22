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HENSOLDT - Zwei Zeitebenen – die gleiche konstruktive Botschaft

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Zwei Zeitebenen – die gleiche konstruktive Botschaft

Im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy gelang auf Wochenbasis jüngst eine untere Umkehr – mit 1,17 liegt der Trendfolger zudem wieder komfortabel oberhalb des Schwellenwertes von 1. Charttechnisch hellt sich das Kursbild der Hensoldt-Aktie durch den Bruch des übergeordneten Abwärtstrends und die Rückeroberung der 38 Wochen Linie (akt. bei 77,74/83,08 EUR) zusätzlich auf. Die gesamte Verschnaufpause seit Herbst vergangenen Jahres kann per Saldo als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Zu diesen spannenden Weichenstellungen im langfristigen Bereich gesellt sich ein vielversprechender Ausbruch im Tageschart. Dank des Spurts über die Hochs bei rund 85 EUR können Anlegerinnen und Anleger hier von einer Bodenbildung ausgehen. Aus der Trendwendeformation lässt sich ein Kursziel im Bereich von 105 EUR ableiten. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es in Zukunft, den o.g. langfristigen Durchschnitt bei gut 83 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Unter dem Strich ist die Hensoldt-Aktie somit ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie sich durch die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen attraktive Tradingkandidaten aufspüren lassen.

HENSOLDT (Daily)

Chart HENSOLDT
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Chart HENSOLDT
Quelle: LSEG, tradesignal²



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