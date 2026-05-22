Insider: US-Minister droht mit Airport-Einschränkungen für Touristen und Fracht

Washington, 22. ⁠Mai (Reuters) - US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin hat Insidern zufolge hinter verschlossenen Türen mit möglichen Einschränkungen an Flughäfen gedroht, die erhebliche Folgen für ausländische Touristen und Frachtunternehmen hätten. Bei einem Treffen mit Managern aus der Reisebranche bekräftigte Mullin demnach, dass die Behörden die Zoll- ‌und Einreiseabfertigung an großen Airports von Städten einstellen könnten, die sich dem verschärften Kurs von Präsident Donald Trump in der Einwanderungspolitik widersetzen. Das Magazin "The Atlantic" ⁠berichtete unter ⁠Berufung auf Insider, dass der Schritt irgendwann nach der Fußball-Weltmeisterschaft erfolgen könnte. Das Turnier startet im Juni und geht bis zum 19. Juli.

Konkret richtete sich die Warnung den Insidern zufolge gegen die sogenannten Sanctuary Cities, oft auch als Zufluchtsstädte bezeichnet. Damit sind Städte gemeint, die die Zusammenarbeit mit den Bundeseinwanderungsbehörden verweigern, ‌wenn diese im Auftrag der Regierung gegen Einwanderer ‌vorgehen, vor allem solche, die keinen legalen Aufenthaltsstatus haben. Zu ihnen werden unter anderem New York, Chicago, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Denver und Philadelphia gezählt. Allein an ⁠den drei großen New Yorker Flughäfen kamen im vergangenen Jahr mehr als 50 ‌Millionen internationale Passagiere an.

Das Heimatschutzministerium lehnte eine ⁠Stellungnahme ab. Mullin hatte im April im Rahmen eines Streits über die Finanzierung seines Ministeriums öffentlich mit solchen Maßnahmen gedroht. Der Branchenverband Airlines for America warnte vor verheerenden Auswirkungen auf die Flug- und Tourismusbranche. ‌Eine Reduzierung des Zollpersonals an großen Flughäfen ⁠würde zu erheblichen Betriebsstörungen für Fluggesellschaften, ⁠Reisende und den internationalen Frachtverkehr führen. Der Verband U.S. Travel, der unter anderem Hotelketten und Autovermieter vertritt, forderte die Behörden auf allen Ebenen dazu auf, einen ungehinderten und effizienten Reiseverkehr zu gewährleisten. US-Verkehrsminister Sean Duffy sagte am Donnerstag bei einer Anhörung im US-Kongress, er sei mit Mullins Äußerungen nicht vertraut, unterstütze ein solches Vorgehen jedoch nicht. "Wir sollten den Flugverkehr in einem Bundesstaat nicht einstellen, nur weil er unsere Politik nicht teilt", sagte Duffy.

(Bericht von ⁠David Shepardson, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)