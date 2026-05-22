IRW-News: REV Exploration Corp.: REV schließt eine Privatplatzierung in Höhe von $4 Millionen Dollar mit Eric Sprott ab

IRW-PRESS: REV Exploration Corp.: REV schließt eine Privatplatzierung in Höhe von $4 Millionen Dollar mit Eric Sprott ab

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REV Corporate Video: https://youtu.be/biOHmBtI8ns

Vancovuer, BC - 22. Mai 2026 - REV Exploration Corp. (REV oder das Unternehmen) (TSXV: REV - WKN: A410MR - OTCQX: REVFF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Eric Sprott eine strategische, nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) mit einem Bruttoerlös von 4,0 Millionen Dollar vereinbart hat. Diese Privatplatzierung umfasst 4.210.526 Einheiten (Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 0,95 Dollar pro Einheit und erfolgt über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, deren wirtschaftlicher Eigentümer Herr Sprott ist.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Optionsschein berechtigt Herrn Sprott zum Kauf einer Stammaktie (jeweils eine Optionsaktie) zu einem Preis von 1,20 $ pro Optionsaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung. Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Herr Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: Die anhaltende Unterstützung durch Herrn Eric Sprott ist eine starke Bestätigung der Strategie von REV und des erheblichen Potenzials unseres Explorationsportfolios. Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden es uns ermöglichen, die Explorations- und Erschließungsaktivitäten in unseren Helium- und Naturwasserstoff-Vorkommen zu beschleunigen, und zwar zu einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach sicheren, heimischen Quellen für diese Rohstoffe weiter wächst. Wir sind der Ansicht, dass diese Ressourcen in der sich wandelnden Energie- und Technologielandschaft zunehmend an strategischer Bedeutung gewinnen, und REV ist gut positioniert, um diese Chance zu nutzen.

Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange sowie weiteren erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich am oder um den 29. Mai 2026 abgeschlossen. Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit der Privatplatzierung eine Vermittlerprovision in Höhe von 5 % in bar zahlen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur Finanzierung seiner Explorationsaktivitäten sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Herr Sprott hält derzeit mehr als 10 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien. Daher stellt seine Beteiligung an der Privatplatzierung eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften (MI 61-101) dar. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 zu stützen, da der Marktwert der an Herrn Sprott auszugebenden Einheiten und die von ihm zu zahlende Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen werden.

Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an strategischen Bergbau-Assets sowie einer bedeutenden und wachsenden Präsenz in den Sektoren Helium und natürlicher Wasserstoff in Westkanada und im Westen der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat eine 100-prozentige Beteiligung an einer Reihe von PNG-Pachtverträgen entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana erworben, darunter das bohrbereite Aden-Dome-Projekt, und hält 6 Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp., die kürzlich in Saskatchewan Kanadas erste Bohrentdeckung von natürlichem Wasserstoff überhaupt gemacht hat.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Leser auf der Website des Unternehmens unter www.REVexploration.com sowie in den kanadischen Regulierungsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

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Jordan Potts, CEO & Director

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Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

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Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des erwarteten Abschlusses der Privatplatzierung, des Zeitpunkts derselben, des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der erwarteten Verwendung der Erlöse, der Weiterentwicklung der Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie der zukünftigen Geschäftspläne und Explorationsaktivitäten des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch Wörter wie erwartet, plant, geht davon aus, beabsichtigt, glaubt, schätzt, potenziell, Ziel, Strategie, Budget, geplant, könnte, wird, sollte oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung geltenden vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen, der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, der fortgesetzten Zusammenarbeit von Joint-Venture-Partnern und Interessengruppen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine angekündigten Explorations- und Erschließungspläne umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung, einschließlich des Risikos, dass die Finanzierung nicht wie derzeit vorgesehen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann; Risiken im Zusammenhang mit behördlichen Genehmigungen; Schwankungen der Rohstoffpreise und an den Finanzmärkten; Risiken, die mit der Mineralexploration und der frühen Erschließungsphase verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, Kostenüberschreitungen, Ausfälle von Ausrüstung, Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung und Unfälle; Risiken in Bezug auf Umwelt, Genehmigungen, Eigentumsrechte und die Anrainer; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Marktbedingungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen können.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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