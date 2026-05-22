Koalition lässt Tankrabatt-Verlängerung offen: Bei Bedarf aber handlungsfähig

Berlin, 22. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD wollen sich derzeit nicht auf eine Verlängerung des Tankrabatts festlegen. Bislang sei vereinbart, dass die Entlastungsmaßnahme Ende Juni ‌auslaufe, sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker Sepp Müller am Freitag in Berlin. "Ob es darüber hinaus ein weiteres Maßnahmenpaket bedarf, ⁠das ⁠wird die Lage dann zeigen." Müller verwies auf Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts, wonach die Steuervergünstigung zu sehr weiten Teilen an die Autofahrer weitergereicht werde. "Das ist ein gutes Signal." Bei Bedarf sei die ‌Koalition handlungsfähig.

Am Freitag traf sich die ‌sogenannte Taskforce der Regierungsfraktionen erneut zu den wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Krieges. Dieser hatte an den Tankstellen zu ⁠einem Preissprung geführt. Für Mai und Juni greift der ‌Rabatt von bis zu ⁠17 Cent pro Liter durch eine Senkung der Energiesteuer auf Diesel und Benzin. Die Maßnahme kostet den Staat rund 1,6 Milliarden Euro und ‌wurde von Ökonomen stark ⁠kritisiert, weil sie nicht ⁠zielgenau bedürftigen Menschen unter die Arme greift.

Der SPD-Wirtschaftspolitiker Armand Zorn sagte, der Sommerurlaub sei sicher. Es gebe zwar bei den Preisen ein Problem, aber keine Engpässe. Die Versorgungssicherheit sei gegeben. Die Koalition erörtere mit der Wirtschaft, wie dies auch mittelfristig gewährleistet bleibe.

(Bericht von Christian KrämerRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)