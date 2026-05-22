Konjunktur zwischen Baum und Borke

Einzelheiten zum BIP in Q1

Keine Lichtblicke für die Konjunktur

Iran behält Uran

Zum Wochenausklang wird noch einmal das große Besteck ausgepackt, denn heute prasselt ein Datenregen auf die Marktteilnehmer nieder. Den Auftakt machen die Details zum BIP-Wachstum in Deutschland im ersten Quartal. Die erste Schätzung lag bei +0,3 % und war eine positive Überraschung. Nach Angaben von Destatis waren Konsumausgaben, privat wie staatlich, sowie der Außenhandel die maßgeblichen Wachstumstreiber. Allerdings waren zum Zeitpunkt der ersten Schätzung noch nicht alle Daten bekannt. Vor allem für den März dürfte es noch die eine oder andere Datenlücke gegeben haben, und der März stand im Schatten des Iran-Krieges. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es heute eine Revision der Daten geben könnte. Dabei ist eine Abwärtsrevision deutlich wahrscheinlicher als eine Aufwärtsrevision, wenngleich aufgrund möglicher Vorzieheffekte auch eine Aufwärtsrevision nicht auszuschließen ist.Aber so oder so ist das der Blick in den Rückspiegel. Näher an der Gegenwart sind die Zahlen zum Konsumklima der Gesellschaft für Konsumforschung. Wir erwarten hierfür einen weiteren Rückgang. Einen Dämpfer dürfte es auch für das ifo-Geschäftsklima im Mai gegeben haben. Aufgrund der anhaltenden Schließung der Straße von Hormus und den damit verbundenen steigenden Energiepreisen, den Störungen globaler Lieferketten und der allgemeinen Unsicherheit rechnen wir mit einem Rückgang um einen halben Indexpunkt von 84,4 auf 83,9. Einen Vorgeschmack gaben gestern die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland für den Mai. In Deutschland ging es in der Industrie von 51,4 auf 49,9 abwärts. Dienstleister meldeten einen leichten Anstieg (47,8 nach 46,9), der Composite war insgesamt etwas besser, aber mit 48,6 nach 48,4 nach wie vor in der Kontraktionszone unterhalb von 50 Indexpunkten.Vom Persischen Golf gibt es unterdessen beunruhigende Nachrichten. Agenturmeldungen zufolge soll der oberste geistliche Führer des Landes untersagt haben, das angereicherte Uran außer Landes zu bringen. Der iranische Versuch, eine eigene Atombombe zu bauen, gilt als eine der Ursachen des Krieges. Israel und die USA verlangen, das Atomprogramm wirkungsvoll zu stoppen, sonst drohen sie mit einer Wiederaufnahme der Kampfhandlungen. Nur ein dauerhaftes Ende der Kämpfe dürfte indes eine Öffnung der Straße von Hormus ermöglichen. Entsprechend verschnupft reagierten gestern die Märkte auf die Gerüchte aus Teheran, obgleich es heute früh hieß, beide Seiten haben sich in den Verhandlungen angenähert. Wichtig werden könnte heute der Tariflohnindikator im Euroraum. Die EZB beobachtet die Gefahr von Zweitrundeneffekten sehr genau. Die Lohnentwicklung dürfte allerdings im ersten Quartal mit +2,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von Zurückhaltung geprägt gewesen sein. Abends legen die Ratingagenturen Fitch und Moody's ihre Ratingeinschätzung für Belgien bzw. für Portugal vor. Die Anleger sind dann bereits im langen Pfingstwochenende.