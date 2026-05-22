Logistik-Riesen schlagen Alarm - Chaos im EU-Binnenmarkt befürchtet

- von Matthias ⁠Inverardi

Düsseldorf, 22. Mai (Reuters) - Die Logistik-Riesen DHL, FedEx und UPS warnen in einem gemeinsamen Brief an die EU-Finanzminister vor schweren Störungen des EU-Warenverkehrs. Hintergrund für das Schreiben, das der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag, ist die geplante EU-Zollreform für Sendungen mit geringem Wert, die sich vor allem gegen Online-Billigversender aus Fernost wie Temu ‌oder Shein richtet. In dem Brief der Paket-Konzerne an die EU-Finanzminister heißt es, die vorgesehene Einführung zum 1. Juli sei nicht realistisch. Die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen seien nur wenige Wochen ⁠vor dem Stichtag ⁠unvollständig. Ohne umfassende Anpassungen bestehe das reale Risiko, dass große Mengen an Sendungen an den EU-Außengrenzen aufgehalten würden - mit unabsehbaren Folgen für Unternehmen und Verbraucher.

"Nur wenige Wochen vor dem geplanten Anwendungstermin ist der rechtliche und technische Rahmen noch unvollständig, und wichtige Elemente werden noch diskutiert", heißt es in dem Schreiben, das leitende Manager der Express-Sparten der Konzerne unterzeichnet haben. "Ohne einen stabilen und praktikablen Rechtsrahmen besteht ‌die reale Gefahr, dass große Mengen an Lieferungen aufgrund unklarer ‌oder unvollständiger Anforderungen an den EU-Außengrenzen festgehalten werden", warnten sie: "Solche Störungen könnten die Verfügbarkeit medizinischer Güter beeinträchtigen, die Industrieproduktion verzögern und Engpässe in den europäischen Lieferketten verursachen – allesamt Risiken, die im aktuellen geopolitischen Kontext besonders gravierend ⁠sind."

Der Branchenverband European Express Association (EEA), dem die Konzerne angehören, fordert daher in dem Brandbrief ein schrittweises Vorgehen. ‌Zunächst solle ab dem 1. Juli nur eine ⁠Pauschalgebühr von drei Euro pro Sendung eingeführt werden. Komplexere und noch ungeklärte Elemente wie neue Datenanforderungen sollten hingegen verschoben werden, bis sie rechtssicher und technisch umsetzbar sind. Sie könnten nicht bis Anfang Juli umgesetzt werden. Ohne eindeutige Vorgaben sei es zudem möglich, dass in ‌EU-Mitgliedsstaaten unterschiedliche Regeln gelten könnten.

Die Reform sieht die Abschaffung ⁠der bisherigen Freigrenze von 150 Euro für ⁠die Zollabfertigung vor, was die Unternehmen grundsätzlich unterstützen, betonten sie erneut. "Für eine effektive Umsetzung sind jedoch drei Bedingungen erforderlich: Rechtssicherheit, operative Durchführbarkeit und ausreichende Vorbereitungszeit", mahnten sie an. Das neue Regelwerk soll ab Juli gelten, bis eine dauerhafte Lösung zur Abschaffung der sogenannten De-Minimis-Zollbefreiung für Online-Einkäufe unter 150 Euro gefunden sei, hatte Frankreichs Finanzminister Roland Lescure gesagt. Die neuen Regeln würden vor allem Online-Plattformen wie Shein und Temu treffen. Die Online-Branche in Deutschland und der EU hatte vor allem Anbietern aus China vorgeworfen, europäische Standards nicht einzuhalten, eine Verzerrung des Wettbewerbs kritisiert. Dagegen wollen die ⁠EU-Kommission und die Minister vorgehen.

(Bericht von Matthias Inverardi, Mitarbeit Helen Reid. Redigiert von Thomas Seythal und Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)