Nato-Generalsekretär Rutte: 5.000 US-Soldaten für Polen sind kein Kurswechsel

HELSINGBORG (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump begrüßt, weitere 5.000 US-Soldaten nach Polen zu entsenden. Zugleich warnte er davor, den Schritt als Trendwende zu interpretieren.

"Selbstverständlich begrüße ich die Ankündigung sehr", sagte Rutte bei einem Treffen der Außenminister der Bündnisstaaten in der schwedischen Hafenstadt Helsingborg. Man müsse sich aber im Klaren darüber sein, dass der zuletzt eingeschlagene Kurs fortgesetzt werden müsse. Dieser habe zum Ziel, die Abhängigkeit von den USA zu verringern, so dass diese sich stärker anderen Prioritäten zuwenden könnten.

"Was Sie in der kommenden Zeit sehen werden, ist ein schrittweiser Prozess, in dem die Europäer mehr Verantwortung übernehmen, was wirklich wichtig ist", sagte Rutte auf die Frage eines Reporters. Und innerhalb dieses Prozesses werde es auch immer Entscheidungen und Ankündigungen geben, die Teil dieses längerfristigen Kurses seien.

Die Entscheidung, zusätzlich 5.000 US-Soldaten nach Polen zu entsenden, hatte Trump mit seinem guten Verhältnis zum polnischen rechtskonservativen Präsidenten Karol Nawrocki begründet. Der Pole hatte Mitte 2025 die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen und hatte im Herbst darauf Trump in Washington im Oval Office besucht. Die beiden Politiker hatten damals ihre Sympathie füreinander deutlich gemacht./aha/DP/men