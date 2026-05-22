Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

22.05.2026 / 15:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.05.2026
     Kursziel:                  12,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Guidance-Erhöhung nach Containerschiffverkauf

Gestern Abend berichtete Ernst Russ in einer Ad-hoc-Meldung von einer
Erhöhung der EBIT-Guidancerange um 11 Mio. EUR.

Guidance-Anhebung: Ernst Russ führt die Anhebung der Guidance auf den
Verkauf des 1.710 TEU Containerschiffs 'EF Emira' (Baujahr 2008) zurück.
Daneben verweist Ernst Russ aber auf einen 'positiven Geschäftsverlauf'. So
ist zu erklären, dass die Umsatzguidance (145-160 Mio. EUR) unverändert
bleibt, obwohl das Schiff in Q3/2026 an den außenstehenden Käufer übergeben
wird und damit die Charter für ca. 150 Tage (MONe) entfällt. Alle anderen
Parameter der Guidance (97% Verfügbarkeit, EUR/USD von 1,20) belässt das
Management unverändert.

Strategiekonforme Transaktion: Der Verkauf der EF Emira ist in verschiedener
Hinsicht exemplarisch für die Zielsetzung des erneuerten Managementteams.

  * Flottenverjüngung: Der Veräußerung des 18 Jahre alten Feederschiffs
    stehen jüngste Reinvestitionen in moderne, ESG-konforme Schiffe mit
    längerfristigen Charterverträgen gegenüber.

  * Risikoreduktion durch Asset-Diversifikation: Nach dem jüngsten Einstieg
    in die Segmente 'Multipurpose" (2 Einheiten) und 'Tanker" (4 Einheiten)
    reduziert der Verkauf gezielt das Klumpenrisiko im Containersegment.

  * Validierung des Substanzwerts: Der erzielte Veräußerungsgewinn (MONe:
    ca. 11 Mio. EUR) unterstreicht erneut, dass der gutachterlich ermittelte
    Marktwert des Schiffsportfolios am Markt tatsächlich erzielbar ist.

  * Zunehmende Transparenz der Unternehmensstruktur: Mit dem Schiffsverkauf
    verringert sich die Anzahl der in JVs gehaltenen Schiffe erneut.
    Allerdings wird Ernst Russ auch weiterhin JVs eingehen, wenn diese
    strategischer Natur sind.

Modell-Update: Wir haben unser Modell um den Schiffsverkauf angepasst.
Unsere EBIT-Schätzung erhöht sich um 10,4 Mio. EUR für 2026 (11 Mio. EUR aus
dem Verkauf abzüglich 0,6 Mio EUR für den entgangenen Gewinn durch
Vercharterung des verkauften Schiffs). Für die Folgejahre sinken Umsatz- und
Ergebniserwartungen rein modelltechnisch, da wir konservativ noch keine
Reinvestitionen verbucht haben. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der
beabsichtigte Ausbau des Schiffsportfolios zu einer weiteren Erhöhung von
Umsätzen und Ergebnissen der Folgejahre führen wird.

Bewertungslücke zum Substanzwert: Der aktuelle Net Asset Value (NAV) -
basierend auf Marktpreisen der Flotte plus Nettocash, bereinigt um
Minderheiten - beläuft sich auf ca. 520 Mio. EUR. Beim aktuellen Kursniveau
notiert die Aktie mit einem massiven Abschlag von 45% zum NAV. Selbst nach
der jüngsten Kursrallye ist der Titel fundamental deutlich unterbewertet.

Fazit: Das neue Management exekutiert den angekündigten Transformationspfad
mit hoher Geschwindigkeit und operativer Disziplin, was das Vertrauen des
Kapitalmarkts nachhaltig stärken dürfte. Wir bekräftigen unser Anlageurteil
Kaufen mit einem Kursziel von 12,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6d6c7451b81f518ac120adf98a2ed758

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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