Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG 22.05.2026 / 15:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.05.2026 Kursziel: 12,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Guidance-Erhöhung nach Containerschiffverkauf Gestern Abend berichtete Ernst Russ in einer Ad-hoc-Meldung von einer Erhöhung der EBIT-Guidancerange um 11 Mio. EUR. Guidance-Anhebung: Ernst Russ führt die Anhebung der Guidance auf den Verkauf des 1.710 TEU Containerschiffs 'EF Emira' (Baujahr 2008) zurück. Daneben verweist Ernst Russ aber auf einen 'positiven Geschäftsverlauf'. So ist zu erklären, dass die Umsatzguidance (145-160 Mio. EUR) unverändert bleibt, obwohl das Schiff in Q3/2026 an den außenstehenden Käufer übergeben wird und damit die Charter für ca. 150 Tage (MONe) entfällt. Alle anderen Parameter der Guidance (97% Verfügbarkeit, EUR/USD von 1,20) belässt das Management unverändert. Strategiekonforme Transaktion: Der Verkauf der EF Emira ist in verschiedener Hinsicht exemplarisch für die Zielsetzung des erneuerten Managementteams. * Flottenverjüngung: Der Veräußerung des 18 Jahre alten Feederschiffs stehen jüngste Reinvestitionen in moderne, ESG-konforme Schiffe mit längerfristigen Charterverträgen gegenüber. * Risikoreduktion durch Asset-Diversifikation: Nach dem jüngsten Einstieg in die Segmente 'Multipurpose" (2 Einheiten) und 'Tanker" (4 Einheiten) reduziert der Verkauf gezielt das Klumpenrisiko im Containersegment. * Validierung des Substanzwerts: Der erzielte Veräußerungsgewinn (MONe: ca. 11 Mio. EUR) unterstreicht erneut, dass der gutachterlich ermittelte Marktwert des Schiffsportfolios am Markt tatsächlich erzielbar ist. * Zunehmende Transparenz der Unternehmensstruktur: Mit dem Schiffsverkauf verringert sich die Anzahl der in JVs gehaltenen Schiffe erneut. Allerdings wird Ernst Russ auch weiterhin JVs eingehen, wenn diese strategischer Natur sind. Modell-Update: Wir haben unser Modell um den Schiffsverkauf angepasst. Unsere EBIT-Schätzung erhöht sich um 10,4 Mio. EUR für 2026 (11 Mio. EUR aus dem Verkauf abzüglich 0,6 Mio EUR für den entgangenen Gewinn durch Vercharterung des verkauften Schiffs). Für die Folgejahre sinken Umsatz- und Ergebniserwartungen rein modelltechnisch, da wir konservativ noch keine Reinvestitionen verbucht haben. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der beabsichtigte Ausbau des Schiffsportfolios zu einer weiteren Erhöhung von Umsätzen und Ergebnissen der Folgejahre führen wird. Bewertungslücke zum Substanzwert: Der aktuelle Net Asset Value (NAV) - basierend auf Marktpreisen der Flotte plus Nettocash, bereinigt um Minderheiten - beläuft sich auf ca. 520 Mio. EUR. Beim aktuellen Kursniveau notiert die Aktie mit einem massiven Abschlag von 45% zum NAV. Selbst nach der jüngsten Kursrallye ist der Titel fundamental deutlich unterbewertet. Fazit: Das neue Management exekutiert den angekündigten Transformationspfad mit hoher Geschwindigkeit und operativer Disziplin, was das Vertrauen des Kapitalmarkts nachhaltig stärken dürfte. Wir bekräftigen unser Anlageurteil Kaufen mit einem Kursziel von 12,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6d6c7451b81f518ac120adf98a2ed758 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=f1d42063-55e3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2332482 22.05.2026 CET/CEST °