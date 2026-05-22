OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Produktion von ...

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Produktion von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff in Brasilien Frankfurt am Main (ots) - - Verarbeitung von gebrauchtem Speiseöl und Pflanzenöl - Abnahmeverträge nach Europa und Nordamerika - Beitrag zur Rohstoffsicherung Europas und zur Dekarbonisierung der Luftfahrt Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich in führender Rolle als Underwriter an der Finanzierung einer Anlage zur Produktion von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff ("SAF" - Sustainable Aviation Fuel) in Bahia im Norden von Brasilien. Auftraggeber und Betreiber der Anlage ist Acelen Renewables. In einem Konsortium von lokalen und internationalen Banken sowie Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen ("DFIs" Development finance institutions) trägt die KfW IPEX-Bank als Coordinating Lead Arranger und Underwriter substanziell zum Gesamtfinanzierungsvolumen von 1,5 Mrd. USD bei. Das SAF wird aus gebrauchtem Speiseöl ("UCO" - Used Cooking Oil) und Sojabohnenöl ("SBO" - Soy Bean Oil) gewonnen, das gemäß der gesetzlichen Vorgaben zertifiziert ist. In einem späteren Stadium soll der Rohstoff schrittweise durch lokal produziertes Macaúba-Öl ersetzt werden. Mittels einer bereits etablierten Technologie namens HEFA (Hydrotreated Esters and Fatty Acids) wird hieraus nachhaltiger Kraftstoff hergestellt, der für die Verwendung als Beimischung im Flugbetrieb zugelassen ist. Nach ihrer für 2029 geplanten Inbetriebnahme soll die Anlage rund 20.000 Barrel pro Tag (20kbpd) SAF und Bio-Diesel ("HVO" - Hydrotreated Vegetable Oil) produzieren. Ein großer Teil der Produktion ist bereits mit Lieferverträgen nach Europa sowie in die USA und Kanada versehen. "Wir freuen uns sehr, an dieser wegweisenden Finanzierung mitzuwirken", sagt Dr. Velibor Marjanovic , Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die Produktion von SAF ist einer der entscheidenden Bausteine bei der Transformation der Luftfahrt und für die Erreichung ihrer Klimaziele unverzichtbar. Für die deutsche und europäische Industrie ist der langfristige Zugang zu diesen modernen und nachhaltigen Treibstoffen von großem Wert." "Die Strukturierung dieser Finanzierung belegt die technische, finanzielle sowie ökologische und soziale Solidität des Projekts. Wir treten nun in eine neue Phase der groß angelegter industrieller Umsetzung ein", sagte Luiz de Mendonça , CEO von Acelen Renewables. Pressekontakt: Dela Strumpf E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de Tel.: +49 69 7431-2984 http://www.kfw-ipex-bank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6280347 OTS: KfW IPEX-Bank