Pressestimme: 'Die Tagespost' zu neuem Bundesligisten SV Elversberg

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu neuem Bundesligisten SV Elversberg:

"Katholische Tradition und Fußball-Leidenschaft beim SV Elversberg finden zusammen in der Person des Hauptsponsors. Frank Holzer ist Senior und Haupteigentümer des Arzneiherstellers Ursapharm, sein Sohn Dominik Vereinspräsident beim SV. Vater Frank (73) lernte einst das Kicken beim katholischen Verein DJK Elversberg, spielte sogar Bundesliga bei Eintracht Braunschweig und wurde später Trainer. Holzers umsatzstärkstes Produkt, die bekannten HYLO -Augentropfen, haben zwar wegen der Pollensaison derzeit Hochkonjunktur, aber nichts mit dem sensationellen Bundesliga-Aufstieg des Dorfvereins zu tun: Das Medikament steht nicht auf der Doping-Liste. Tropfen schießen keine Tore, Geld schon."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Tele­kommunikations­unternehmen
Telekom und SAP ziehen KI-Auftrag des Bundes an Landgestern, 14:40 Uhr · dpa-AFX
Telekom und SAP ziehen KI-Auftrag des Bundes an Land
Um drei Tage verschoben
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt19. Mai · dpa-AFX
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt
EU-Einigung
USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt20. Mai · dpa-AFX
USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt
Halbleiter-Lieferkette
Deutschland darf Halbleiter-Fabriken mit Millionen fördern20. Mai · dpa-AFX
Deutschland darf Halbleiter-Fabriken mit Millionen fördern
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Paypal, Adyen, Fiserv
Zahlungsdienstleister sind billig – aber auch Schnäppchen?gestern, 12:30 Uhr · onvista
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depot20. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen