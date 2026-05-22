Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu EU/Banken

dpa-AFX · Uhr
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COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu EU/Banken:

"Auf europäischer Ebene sind Bankenzusammenschlüsse gewünscht. Denn in der EU herrscht - auch mit deutscher Zustimmung - grundsätzlich Einigkeit: Europa braucht Banken, die groß genug sind, um mit der amerikanischen und der chinesischen Konkurrenz mithalten zu können. Wäre es aus deutscher Sicht besser, die Commerzbank würde Unicredit übernehmen? Ja, absolut. In einem solchen Fall würden sich Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil eine Intervention der italienischen Regierung sicher verbitten. Genau deshalb sollten sie sich jetzt auch selbst zurückhalten."/yyzz/DP/he

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