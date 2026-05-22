Reformen für Apotheken und Kindergeld im Bundestag

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag stimmt am Freitag über eine Apothekenreform der schwarz-roten Koalition ab. Die Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sehen vor, zusätzliche Leistungen für Patienten zu ermöglichen - etwa Vorsorge-Angebote und Impfungen nicht nur gegen Grippe und Corona. Apotheken sollen in bestimmten Fällen verschreibungspflichtige Medikamente direkt abgeben können, ohne dass ein ärztliches Rezept vorliegt. Geplant sind auch verschiedene Lockerungen bei Vorschriften für den Apothekenbetrieb.

Ins Parlament eingebracht wird ein Gesetzentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit deutlichen Vereinfachungen beim Kindergeld. Ziel ist eine automatische Auszahlung ohne Antrag. Eingeführt werden soll das neue Verfahren schrittweise und zunächst für einfachere Fälle. Das Kindergeld beträgt aktuell unabhängig vom Einkommen 259 Euro pro Monat und Kind./sam/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Redcare Pharmacy
DocMorris (ehem. Zur Rose)

Das könnte dich auch interessieren

Vor China Reise
Trump investiert Millionen in Apple15. Mai · dpa-AFX
Trump investiert Millionen in Apple
Tele­kommunikations­unternehmen
Telekom und SAP ziehen KI-Auftrag des Bundes an Landgestern, 14:40 Uhr · dpa-AFX
Telekom und SAP ziehen KI-Auftrag des Bundes an Land
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Paypal, Adyen, Fiserv
Zahlungsdienstleister sind billig – aber auch Schnäppchen?gestern, 12:30 Uhr · onvista
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depot20. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen