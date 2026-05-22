Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 15 May 2026 to 21 May 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

15/05/2026

 

FR0013230612

 

546

 

18.4567

 

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

15/05/2026

 

FR0013230612

 

1 433

 

18.5552

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

15/05/2026

 

FR0013230612

 

112

 

18.4036

 

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

15/05/2026

 

FR0013230612

 

239

 

18.4677

 

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

18/05/2026

 

FR0013230612

 

3 815

 

17.8254

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

18/05/2026

 

FR0013230612

 

1 302

 

17.8359

 

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

18/05/2026

 

FR0013230612

 

400

 

17.8248

 

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

18/05/2026

 

FR0013230612

 

237

 

17.7945

 

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

19/05/2026

 

FR0013230612

 

4 712

 

17.7009

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

19/05/2026

 

FR0013230612

 

981

 

17.8317

 

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

19/05/2026

 

FR0013230612

 

122

 

17.6772

 

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

19/05/2026

 

FR0013230612

 

14

 

17.5457

 

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

20/05/2026

 

FR0013230612

 

1 904

 

17.4132

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

20/05/2026

 

FR0013230612

 

794

 

17.4251

 

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

20/05/2026

 

FR0013230612

 

166

 

17.4345

 

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

20/05/2026

 

FR0013230612

 

9

 

17.5800

 

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

21/05/2026

 

FR0013230612

 

3 992

 

17.4459

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

21/05/2026

 

FR0013230612

 

157

 

17.4400

 

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

21/05/2026

 

FR0013230612

 

257

 

17.4560

 

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

 

969500BY8TEU16U3SJ94

 

21/05/2026

 

FR0013230612

 

1 498

 

17.4371

 

CEUX

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

22 690

 

17.7192

 

 

 

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