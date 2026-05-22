Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 15 May 2026 to 21 May 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
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Name of the issuer
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Issuer Identity Code (LEI)
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Trading Day
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ISIN
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Aggregated volume per day (number of shares)
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Weighted average price per day
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Market (MIC Code)
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TIKEHAU CAPITAL
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969500BY8TEU16U3SJ94
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15/05/2026
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FR0013230612
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546
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18.4567
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CEUX
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TIKEHAU CAPITAL
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969500BY8TEU16U3SJ94
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15/05/2026
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FR0013230612
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1 433
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18.5552
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XPAR
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TIKEHAU CAPITAL
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969500BY8TEU16U3SJ94
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15/05/2026
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FR0013230612
|
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112
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18.4036
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AQEU
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TIKEHAU CAPITAL
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969500BY8TEU16U3SJ94
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15/05/2026
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FR0013230612
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239
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18.4677
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TQEX
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TIKEHAU CAPITAL
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969500BY8TEU16U3SJ94
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18/05/2026
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FR0013230612
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3 815
|
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17.8254
|
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XPAR
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TIKEHAU CAPITAL
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969500BY8TEU16U3SJ94
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18/05/2026
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FR0013230612
|
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1 302
|
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17.8359
|
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CEUX
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TIKEHAU CAPITAL
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969500BY8TEU16U3SJ94
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18/05/2026
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|
FR0013230612
|
|
400
|
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17.8248
|
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AQEU
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TIKEHAU CAPITAL
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969500BY8TEU16U3SJ94
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18/05/2026
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FR0013230612
|
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237
|
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17.7945
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TQEX
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TIKEHAU CAPITAL
|
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969500BY8TEU16U3SJ94
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19/05/2026
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FR0013230612
|
|
4 712
|
|
17.7009
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
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19/05/2026
|
|
FR0013230612
|
|
981
|
|
17.8317
|
|
CEUX
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TIKEHAU CAPITAL
|
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
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19/05/2026
|
|
FR0013230612
|
|
122
|
|
17.6772
|
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
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19/05/2026
|
|
FR0013230612
|
|
14
|
|
17.5457
|
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
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20/05/2026
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|
FR0013230612
|
|
1 904
|
|
17.4132
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
20/05/2026
|
|
FR0013230612
|
|
794
|
|
17.4251
|
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
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20/05/2026
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|
FR0013230612
|
|
166
|
|
17.4345
|
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
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|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
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20/05/2026
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|
FR0013230612
|
|
9
|
|
17.5800
|
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
21/05/2026
|
|
FR0013230612
|
|
3 992
|
|
17.4459
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
21/05/2026
|
|
FR0013230612
|
|
157
|
|
17.4400
|
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
21/05/2026
|
|
FR0013230612
|
|
257
|
|
17.4560
|
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
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21/05/2026
|
|
FR0013230612
|
|
1 498
|
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17.4371
|
|
CEUX
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TOTAL
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22 690
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17.7192
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Tikehau Capital