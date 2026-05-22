Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 15 May 2026 to 21 May 2026

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day (number of shares) Weighted average price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/05/2026 FR0013230612 546 18.4567 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/05/2026 FR0013230612 1 433 18.5552 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/05/2026 FR0013230612 112 18.4036 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/05/2026 FR0013230612 239 18.4677 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/05/2026 FR0013230612 3 815 17.8254 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/05/2026 FR0013230612 1 302 17.8359 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/05/2026 FR0013230612 400 17.8248 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/05/2026 FR0013230612 237 17.7945 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 19/05/2026 FR0013230612 4 712 17.7009 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 19/05/2026 FR0013230612 981 17.8317 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 19/05/2026 FR0013230612 122 17.6772 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 19/05/2026 FR0013230612 14 17.5457 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/05/2026 FR0013230612 1 904 17.4132 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/05/2026 FR0013230612 794 17.4251 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/05/2026 FR0013230612 166 17.4345 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/05/2026 FR0013230612 9 17.5800 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/05/2026 FR0013230612 3 992 17.4459 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/05/2026 FR0013230612 157 17.4400 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/05/2026 FR0013230612 257 17.4560 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/05/2026 FR0013230612 1 498 17.4371 CEUX TOTAL 22 690 17.7192

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