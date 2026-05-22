Trading-Chance AUD/USD: Massiver Rückgang droht!

Seit etwa einem Jahr befindet sich der Australische Dollar (kurz AUD) auf Erholungskurs. In dieser Zeit kletterten die Notierungen von 0,60 auf zwischenzeitlich mehr als 0,72 USD. Das ist mit 20 Prozent ein enormer Anstieg für eine Währung. Nun zeichnet sich eine Korrektur (abwärts) ab. Ein Blick in den Commitment of Traders Report verrät uns, dass sich hier eine absolute Ausnahmesituation ergibt, die in der Historie, wann immer aufgetreten, erhebliches Abwärtspotenzial brachte. Damit Sie nachvollziehen können, worüber wir referieren, möchten wir Ihnen zunächst den Commitment or Traders Report in seinen Grundfeilern erklären und Begrifflichkeiten erklären. So bleibt die Analyse kein Böhmisches Dorf und keine Blackbox für Sie.

Commitment of Traders Report

Der Commitment of Traders Report, gemeinhin als COT-Report abgekürzt, ist ein wöchentlicher Bericht der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission. Er blickt auf eine lange Historie zurück, die bis in das Jahr 1924 reicht, als die dem US-Landwirtschaftsministerium unterstellte Grain Futures Administration begann, regelmäßig Daten über die Positionierungen an den Agrarmärkten zu veröffentlichen. In seiner modernen Form als offizieller COT-Report wird der Bericht seit Juni 1962 herausgegeben, wobei er im Laufe der Jahrzehnte von einer monatlichen Veröffentlichung auf den heutigen wöchentlichen Rhythmus umgestellt wurde. Die Einführung des Berichts basierte auf der historischen Notwendigkeit, Transparenz in die damals rasch wachsenden und volatilen Terminmärkte zu bringen. Ohne staatliche Berichterstattung agierten große Marktteilnehmer im Verborgenen, was den Verdacht von Marktmanipulationen, künstlichen Verknappungen und unfairem Wettbewerb gegenüber kleineren Erzeugern wie Landwirten schürte. Die Vorgeschichte ist also eng mit dem Schutz der Marktintegrität verknüpft. Die US-Regierung wollte ein Werkzeug schaffen, das die Machtverhältnisse an den Börsen offenlegt und zeigt, ob Preistrends von realer wirtschaftlicher Nachfrage oder von reiner Finanzspekulation getrieben werden.

Heute zeigt der COT-Report die aggregierten Netto-Positionen aller meldepflichtigen Akteure an den US-Terminbörsen für Rohstoffe, Währungen und Finanzderivate. Jeweils freitags nach Börsenschluss werden die Daten veröffentlicht, die den Stand vom vorangegangenen Dienstag widerspiegeln. Der Bericht legt offen, wie viele Kontrakte die unterschiedlichen Händlergruppen als Kaufpositionen und als Verkaufspositionen halten. Dadurch gewährt er tiefe Einblicke in das aktuelle Marktsentiment und zeigt das fundamentale Tauziehen zwischen denjenigen, die sich gegen reale Preisrisiken absichern wollen, und denjenigen, die auf Gewinne aus Preisbewegungen wettern.

Ein fundamentaler Bestandteil jeder Analyse des COT-Reports ist das Open Interest, welches die Gesamtzahl aller offenen, noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossenen Kontrakte im Markt abbildet. Ein einzelner offener Kontrakt besteht dabei immer aus einer Kaufposition und einer korrespondierenden Verkaufsposition. Das Open Interest zeigt somit nicht die Richtung des Marktes an, sondern dient als Indikator für die Liquidität und den Kapitalzufluss. Steigt das Open Interest parallel zu einem Kurstrend, signalisiert dies, dass frisches Geld in den Markt fließt und den aktuellen Trend untermauert, während ein sinkendes Open Interest auf Gewinnmitnahmen und ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Kommen wir nun zu den einzelnen Händlergruppen im Report. Es ist wichtig, deren individuellen Handels-Charakter zu verstehen, wenn Sie den Report bestmöglich für sich nutzen möchten. Während der Disaggregated Report für die physischen Rohstoffmärkte konzipiert wurde, kommt bei Finanzderivaten wie Währungen, Aktienindizes, Zinsen und Staatsanleihen der sogenannte Traders in Financial Futures Report (oft einfach Financial Report genannt) zum Einsatz. Da es bei Währungen oder Zinsentscheidungen keine klassischen Erzeuger oder Minenbesitzer gibt, unterscheidet die Aufsichtsbehörde CFTC hier nach einer völlig anderen Logik. Die Aufteilung erfolgt primär danach, ob ein Akteur Gelder für Kunden verwaltet, im institutionellen Auftrag handelt oder sich gegen rein finanzielle Risiken absichert.

Der Financial Report teilt den Markt in vier spezifische Händlergruppen auf: Die erste Gruppe bilden die Händler für institutionelle Kunden und Intermediäre (Dealer Intermediary): Hierunter werden die klassischen Schwergewichte der Wall Street geführt, insbesondere große Geschäftsbanken, Investmentbanken sowie spezialisierte Broker-Dealer. Diese Akteure agieren meist als Market Maker, das heißt, sie stellen Liquidität für den Markt bereit und wickeln im großen Stil Aufträge für ihre weltweite Kundschaft ab. Ihr Charakter ist vor allem durch Risiko-Intermediation geprägt: Sie nehmen Positionen ein, um die Handelswünsche anderer Marktteilnehmer zu bedienen, und sichern die daraus entstehenden Risiken anschließend über den Terminmarkt ab. Ihre Positionen sind oft gigantisch, spiegeln aber nicht zwingend eine einheitliche Marktfavorisierung wider, sondern vielmehr das aggregierte Handelsvolumen des globalen Finanzsystems.

Die zweite Gruppe umfasst die Vermögensverwalter und institutionellen Anleger (Asset Manager): In dieser Kategorie werden klassische Fondsgesellschaften, Pensionskassen, Lebensversicherungen, Stiftungen und staatliche Staatsfonds geführt. Ihr Charakter unterscheidet sich fundamental von kurzfristigen Spekulanten, da sie langfristiges Kapital verwalten. Sie nutzen Finanz-Futures vor allem für das strategische Portfoliomanagement. Das bedeutet, sie steuern damit das Gesamtrisiko ihrer Portfolien, sichern bestehende Aktien- oder Anleihebestände gegen temporäre Markteinbrüche ab (Hedging) oder nutzen Futures, um Kapital schnell und kostengünstig in bestimmten Anlageklassen zu investieren, ohne die physischen Wertpapiere sofort kaufen zu müssen. Ihr Agieren gilt als eher konservativ, träge und stark an langfristigen makroökonomischen Trends orientiert.

Die dritte Gruppe wird als Hebelprodukte-Fonds bezeichnet, im englischen Original als Leveraged Funds: Hierzu zählen die klassischen Hedgefonds, Commodity Trading Advisors und eigenständige Handelsabteilungen, die mit hohem Fremdkapitalanteil (Hebel) agieren. Der Charakter dieser Gruppe ist rein spekulativ und renditeorientiert. Sie verfolgen oft kurz- bis mittelfristige Handelsstrategien, die auf quantitativen Modellen, Trendfolge oder Arbitrage basieren. Da sie extrem dynamisch agieren und ihre Positionen bei Marktveränderungen in kürzester Zeit radikal drehen können, gilt diese Händlergruppe als der größte Treiber von kurzfristiger Volatilität und Dynamik in den Finanzmärkten. Ihre Positionierung zeigt ungeschönt, wohin das aggressive, renditesuchende Kapital spekuliert. Für unsere heutige Analyse sind die Leveraged Funds ganz entscheidend. So viel sei bereits an dieser Stelle verraten.

Die vierte Gruppe bildet die Kategorie der Sonstigen Meldepflichtigen (Non reportables): Hier landen alle Akteure, die aufgrund ihres großen Volumens meldepflichtig sind, sich aber in keine der drei anderen Schubladen stecken lassen. Typische Vertreter in diesem Segment sind Zentralbanken, die zur Währungsstabilisierung eingreifen, große multinationale Konzerne, die ihr operatives Geschäft abseits des Bankensektors gegen Währungsschwankungen absichern, oder sehr große private Profi-Trader. Ihr Charakter ist sehr heterogen, weshalb diese Gruppe in der Analyse oft als Mischfeld interpretiert werden muss.

Wie in allen COT-Berichten werden auch im Financial Report die verbleibenden Positionen, die unter den offiziellen Meldegrenzen liegen, mathematisch als Nicht-Meldepflichtige Positionen ausgewiesen. Diese spiegeln das Verhalten von kleineren Privatanlegern und kleineren Handelshäusern wider, die im Gesamtgefüge der Finanzmärkte meist als Kontrahenten zu den großen Trends agieren.

Da baut sich Spannung auf im CoT-Report

Der aktuelle Commitment of Traders Report zeigt eine absolut seltene Konstellation, die enormes Potenzial abwärts für das Währungspaar auf die mittlere Frist bedeutet. Der Anstieg seit Frühjahr 2025 ist primär durch Käufe der Leveraged Funds (blaue Linie) getragen. Die gehebelt agierenden Spekulanten sind im Australischen Dollar für die Orientierung besser geeignet, als die ebenfalls großen Spekulanten „Asset Manager“. Darum haben wir nur die Leveraged Funds im Chart und haben der Übersichtlichkeit wegen die Asset Manager ausgeblendet. Was entscheidend ist: das Open Interest (lila) ist durch die Käufe der Spekulanten massiv gestiegen und befinden sich auf dem höchsten Niveau aller Zeiten. Das bedeutet: es ist viel Spekulation im Markt! Viele offene Positionen sind künftig durch ein Gegengeschäft zu schließen. DAS ist der Nährboden für eine starke Abwärtsbewegung. Die Dealer Intermediary (rot) sind so stark Netto-Short, wie nie zuvor. Sie sind quasi die „Insider“ des Marktes, die am besten informierte Händlerpartei. Wir haben für Sie die vergleichbaren Konstellationen aus der Vergangenheit orange-farben hinterlegt (hohes, durch Käufe der Leveraged Funds gestiegenes OI + starke Netto-Shorts bei den Dealer Intermediary). Sie sehen, was jeweils rechts von den orange-farbenen Abschnitten passierte: der Kurs fiel entweder kurz sehr stark (2010) oder sogar über Jahre hinweg.

Quelle: www.barchart.com

Warum der Australische Dollar so stark aufgewertet hat

Der starke Wertzuwachs des Australischen Dollars (AUD) in den letzten 12 Monaten lässt sich auf ein Zusammenspiel aus geldpolitischen Divergenzen, hartnäckiger heimischer Inflation und globalen Rohstofffaktoren zurückführen. Auch wenn der Zuwachs je nach Vergleichswährung (wie dem US-Dollar oder dem Euro) im Bereich zwischen 10% und 15% liegt, gehört der „Aussie“ damit zu den absoluten Spitzenreitern an den globalen Devisenmärkten. Die fundamentalen Treiber hinter dieser Rallye gliedern sich in folgende Kernbereiche:

1. Die Zinsdivergenz (Das Zinsdifferenzgeschäft)

Der primäre Motor für die Währungsaufwertung ist die unterschiedliche Ausrichtung der Notenbanken. Während die US-Zentralbank (Federal Reserve) und die Europäische Zentralbank (EZB) nach einer erfolgreichen Eindämmung ihrer Inflationswellen die Leitzinsen spürbar gesenkt haben, verharre die australische Zentralbank, die Reserve Bank of Australia (RBA), auf einem restriktiven Kurs. Da die RBA ihren Leitzins bei 4,35% belassen und phasenweise sogar weitere Erhöhungen andiskutieren musste, hat sich der Zinsabstand zugunsten Australiens verschoben. Internationales Kapital sucht stets nach den höchsten sicheren Renditen – die Kombination aus sinkenden US-/EU-Renditen und stabilen australischen Renditen zog massiv Kapital nach Down Under und stärkte die Nachfrage nach dem AUD.

2. Hartnäckige heimische Inflation

Der Grund für das zögerliche Agieren der RBA liegt in der australischen Binnenwirtschaft. Die Kerninflation erwies sich in Australien als deutlich klebriger als in anderen Industrienationen. Angetrieben durch einen robusten Arbeitsmarkt und anhaltenden Preisdruck im Dienstleistungssektor notierte die Inflationsrate zuletzt bei 4,6% und damit deutlich oberhalb des Zielbandes der RBA von 2% bis 3%. Da der Markt realisierte, dass Australien die Zinsen viel länger hoch halten muss als der Rest der Welt („higher for longer“), floss kontinuierlich spekulatives und institutionelles Geld in den australischen Dollar.

3. Chinas Konjunkturstützung und die Rohstoffnachfrage

Als klassische Rohstoffwährung (Commodity Currency) hängt der Kurs des AUD eng an den Exporten von Eisenerz, Kohle und verflüssigtem Erdgas (LNG). Wichtigster Abnehmer hierfür ist China. Die chinesische Regierung hat in den vergangenen Monaten umfangreiche staatliche Stimuluspakete und geldpolitische Lockerungen auf den Weg gebracht, um die heimische Wirtschaft und den schwächelnden Immobiliensektor zu stützen. Diese Erwartung einer wieder anziehenden Rohstoffnachfrage aus China hat die Preise für Australiens Hauptexportgüter stabilisiert bzw. beflügelt, was die Handelsbilanz des Landes stärkte und den AUD fundamental untermauerte.

4. Globale Risikobereitschaft und der „Risk-On“-Modus

Der Australische Dollar gilt an den Finanzmärkten als sogenanntes „Risk-On“-Asset. Das bedeutet, dass er in Zeiten globalen Wirtschaftswachstums und steigender Aktienmärkte gesucht ist, während er in Krisenzeiten gemieden wird. Da die globalen Aktienmärkte in den letzten 12 Monaten trotz geopolitischer Spannungen neue Höchststände markierten und eine tiefe Rezession in den USA ausgeblieben ist, stieg die Risikobereitschaft der internationalen Investoren. Davon profitierte der zyklische AUD überproportional im Vergleich zu sicheren Häfen wie dem US-Dollar oder dem Schweizer Franken.

Zusammenfassung für den Devisenhandel: Wenn die Zinsen in einem Land (Australien) hoch bleiben, während sie im Rest der Welt sinken, und gleichzeitig die exportierten Rohstoffe gefragt sind, entsteht eine klassische fundamentale Aufwertungsspirale für die entsprechende Währung.

Fazit

Fundamentale Gründe trieben den Kurs gen Norden. Doch es mehren sich die Zeichen, dass dieser Run vor einem Ende steht. In der Vergangenheit resultierten aus derartigen Konstellationen stets massive Kursrückgänge der Australischen Währung. Wir sehen auch jetzt erhebliches Abwärtspotenzial, erst Recht, wenn wir uns bewusst machen, wozu solch massive Rohstoff-Preisanstiege nahezu immer führen – nämlich einer Konsumzurückhaltung und nicht selten auch in eine Wirtschaftskrise. Der CoT-Report sendet klare Warnsignale hinsichtlich einer bevorstehenden Abwärtsbewegung. Und wenn wir in die Vergangenheit blicken, sehen wir, dass IMMER, nach einer massiven Zinserhöhungsphase der Australischen Notenbank die Währung massiv abwertete. Das war ab 1996, 2000, 2008 und 2011 jeweils der Fall. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend gerne vor, damit Sie an einer eventuellen Abwertung des Australischen Dollar partizipieren können.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 0,7938 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 0,713 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 8,76. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PH2EGR.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,73 USD

Unterstützungen: 0,65 und 0,69 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Basiswert AUD/USD WKN PH2EGR ISIN DE000PH2EGR2 Basispreis 0,7938 USD K.O.-Schwelle 0,7938 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 8,76 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.