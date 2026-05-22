Trump kündigt vor Nato-Treffen 5000 weitere US-Soldaten für Polen an

- von Sabine ⁠Siebold und Stine Jacobsen und Michael Martina

Helsingborg, 22. Mai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat kurz vor einem Treffen der Nato-Außenminister überraschend die Entsendung von 5000 zusätzlichen Soldaten nach Polen angekündigt. Als Grund für die Entscheidung nannte Trump auf seiner Plattform Truth Social seine gute Beziehung zum konservativ-nationalistischen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki. Die Ankündigung sorgte für Verwirrung, da die USA zuletzt widersprüchliche ‌Signale zur Truppenpräsenz in Europa gesendet hatten. Nato-Generalsekretär Mark Rutte begrüßte die Ankündigung am Freitag bei dem Nato-Treffen in Schweden. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hatte bei der Abreise nach Helsingborg für eine stärkere Rolle Europas in dem ⁠Verteidigungsbündnis geworben.

Die Entscheidung ⁠sei auf der Basis der erfolgreichen Wahl von Polens Präsident Nawrocki gefallen, den er mit Stolz unterstützt habe, teilte Trump mit. Seine Ankündigung stellt eine Kehrtwende dar. Vor wenigen Wochen hatte Trump noch erklärt, er werde 5000 Soldaten "oder noch viel mehr" aus Deutschland abziehen. Zudem hatte US-Vizepräsident JD Vance gesagt, die Entsendung von US-Truppen nach Polen verzögere sich.

Die Ankündigung steht zunächst auch im Gegensatz zu der allgemeinen Erwartung, dass die USA die Zahl ihrer in Europa ‌stationierten Soldaten verringern werden. Trump fordert seit längerem, die anderen Nato-Länder ‌müssten eine größere Rolle bei der Verteidigung Europas übernehmen. Woher die zusätzlichen Truppen für Polen kommen sollen, blieb zunächst unklar.

RUTTE: TREND GEHT WEITER ZU STÄRKEREM EUROPA

Nato-Generalsekretär Rutte begrüßte Trumps Ankündigung, sieht darin aber keinen Anlass, in den Bemühungen um eine Stärkung der ⁠europäischen Rolle nachzulassen. Der Trend gehe weiterhin zu einem stärkeren Europa, das bei seiner Verteidigung weniger abhängig von den ‌USA sei, sagte Rutte vor dem Nato-Treffen im schwedischen Helsingborg. ⁠Auch Bundesaußenminister Wadephul hatte vor seinem Abflug nach Schweden den Anspruch Deutschlands auf mehr Verantwortung bekräftigt.

Das Treffen der Außenminister findet vor dem Hintergrund großer Differenzen über den Iran-Krieg statt. US-Außenminister Marco Rubio sagte vor seiner Abreise, Trump sei "sehr enttäuscht" von Bündnismitgliedern, die den USA die Nutzung von Stützpunkten für den Krieg verweigert ‌hätten. Er nannte dabei insbesondere Spanien. "Länder wie Spanien verweigern den ⁠USA die Nutzung dieser Stützpunkte – warum sind sie ⁠dann in der Nato? Das ist eine sehr berechtigte Frage", sagte Rubio. Andere Nato-Länder seien hingegen sehr hilfreich gewesen. Nato-Vertreter haben indes betont, dass die USA das Bündnis nicht um eine Teilnahme am Iran-Krieg gebeten hätten.

Zudem planen die USA weitere Einschnitte. So soll eine geplante Stationierung von Langstreckenraketen des Typs Tomahawk in Deutschland nicht mehr stattfinden. Außerdem wollen die USA nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters den Pool an militärischen Fähigkeiten verkleinern, den sie der Nato im Krisenfall zur Verfügung stellen. Der Oberbefehlshaber der Nato, US-General Alexus Grynkewich, versuchte diese Woche, die europäischen Verbündeten zu beruhigen. Weitere Truppenreduzierungen würden sich über Jahre erstrecken, um den Bündnispartnern Zeit zu geben, eigene ⁠Fähigkeiten zu entwickeln.

(Bericht von Sabine Siebold und Stine Jacobsen in Helsingborg sowie von Michael Martina in Malmö. Bearbeitet von Holger Hansen. Redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)