Türkischer Oppositionschef Özel kündigt Widerstand gegen Absetzung an

Ankara, ⁠21. Mai (Reuters) - Der türkische Oppositionspolitiker Özgür Özel hat seine gerichtliche Absetzung als Chef der Partei CHP als Putsch gegen das Volk bezeichnet und ‌rechtliche Schritte angekündigt. Seine Republikanische Volkspartei (CHP) habe beim Obersten Berufungsgericht beantragt, das Urteil aufzuheben, sagte ⁠Özel am ⁠Donnerstag. Er erwarte, dass die höhere Instanz die Entscheidung kassiere und die Türkei vor einer "Katastrophe" bewahre. Es handele sich um einen "schwarzen Tag" für die Demokratie.

Ein Berufungsgericht hatte zuvor ‌den CHP-Parteitag von 2023 und ‌die dort gefassten Beschlüsse unter dem Vorwurf von Unregelmäßigkeiten annulliert. Damit verliert Özel seinen Posten als ⁠Parteichef an seinen Vorgänger Kemal Kilicdaroglu. Das Urteil ‌löste ein Beben an ⁠den türkischen Finanzmärkten aus. Özel zufolge wendete die Zentralbank in der ersten halben Stunde nach der Gerichtsentscheidung rund zehn Milliarden ‌Dollar auf, um ⁠die heimische Währung zu ⁠stützen. Die Börse in Istanbul war als Reaktion auf das Urteil um sechs Prozent eingebrochen. Die säkulare CHP liegt in Umfragen gleichauf mit der regierenden AK-Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

(Bericht von Huseyin Hayatsever, Ece Toksabay und Mirac Eren Dereli. Bearbeitet von ⁠Jörn Poltz. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)