Türkischer Oppositionschef Özel kündigt Widerstand gegen Absetzung an

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Ankara, ⁠21. Mai (Reuters) - Der türkische Oppositionspolitiker Özgür Özel hat seine gerichtliche Absetzung als Chef der Partei CHP als Putsch gegen das Volk bezeichnet und ‌rechtliche Schritte angekündigt. Seine Republikanische Volkspartei (CHP) habe beim Obersten Berufungsgericht beantragt, das Urteil aufzuheben, sagte ⁠Özel am ⁠Donnerstag. Er erwarte, dass die höhere Instanz die Entscheidung kassiere und die Türkei vor einer "Katastrophe" bewahre. Es handele sich um einen "schwarzen Tag" für die Demokratie.

Ein Berufungsgericht hatte zuvor ‌den CHP-Parteitag von 2023 und ‌die dort gefassten Beschlüsse unter dem Vorwurf von Unregelmäßigkeiten annulliert. Damit verliert Özel seinen Posten als ⁠Parteichef an seinen Vorgänger Kemal Kilicdaroglu. Das Urteil ‌löste ein Beben an ⁠den türkischen Finanzmärkten aus. Özel zufolge wendete die Zentralbank in der ersten halben Stunde nach der Gerichtsentscheidung rund zehn Milliarden ‌Dollar auf, um ⁠die heimische Währung zu ⁠stützen. Die Börse in Istanbul war als Reaktion auf das Urteil um sechs Prozent eingebrochen. Die säkulare CHP liegt in Umfragen gleichauf mit der regierenden AK-Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

(Bericht von Huseyin Hayatsever, Ece Toksabay und Mirac Eren Dereli. Bearbeitet von ⁠Jörn Poltz. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Spannendes bis Kurioses zum IPO
Sieben überraschende Details aus dem SpaceX-Prospektgestern, 14:30 Uhr · onvista
Das Logo der Falcon-Rakete von SpaceX ist zu sehen.
Quartalszahlen Q1/2026
Nvidia übertrifft Erwartungen – Kurs kaum bewegt20. Mai · onvista
Ein Chip von Nvidia ist zu sehen.
Drei Fragen an Bernecker 22.05.2026
Chance bei Rüstung? Anleihen attraktiv? Gewinne bei Chip-Aktien mitnehmen?heute, 10:00 Uhr · onvista
Chance bei Rüstung? Anleihen attraktiv? Gewinne bei Chip-Aktien mitnehmen?
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depot20. Mai · onvista
Renditen von Anleihen auf einer Kurstafel
Dax Tagesrückblick 21.05.2026
Dax fällt nach Nvidia-Zahlen – Airbus gibt deutlich nachgestern, 16:01 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Paypal, Adyen, Fiserv
Zahlungsdienstleister sind billig – aber auch Schnäppchen?gestern, 12:30 Uhr · onvista
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depot20. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen