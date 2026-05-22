USA kündigen mehr Truppen für Polen an - Minister Rubio mahnt aber Verbündete

- von Sabine ⁠Siebold und Stine Jacobsen und Michael Martina

Helsingborg, 22. Mai (Reuters) - Mit der überraschenden Ankündigung von 5000 zusätzlichen US-Soldaten hat Präsident Donald Trump beim Treffen der Nato-Außenminister in Schweden für gemischte Reaktionen gesorgt. Bundesaußenminister Johann Wadephul begrüßte die Entscheidung am Freitag in Helsingborg. US-Außenminister Marco Rubio ermahnte die Verbündeten jedoch umgehend und betonte, das Bündnis müsse ‌auch für die USA von Nutzen sein. Trumps Enttäuschung über einige Nato-Partner sei bekannt, sagte Rubio. "Das muss angegangen werden."

Es war Rubios erstes Treffen mit den Nato-Partnern, seit der Iran-Krieg zu Differenzen geführt hatte. ⁠In Polen wurde ⁠Trumps Ankündigung mit Erleichterung aufgenommen, da sie offenbar einen zuvor befürchteten Abzug ausgleicht. Außenminister Radoslaw Sikorski erklärte, die Gesamtzahl der US-Soldaten im Land werde nun auf dem "mehr oder weniger bisherigen Niveau" bleiben. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz präzisierte dies auf rund 10.000 Soldaten. Zuvor hatten Berichte für Unruhe in Warschau gesorgt, wonach das Pentagon Pläne für eine routinemäßige Verlegung von rund 4000 Soldaten gestrichen habe. Woher die 5000 neuen Soldaten ‌kommen sollen, blieb zunächst unklar. "Es ist verwirrend", bemerkte Schwedens Außenministerin Maria ‌Malmer Stenergard.

RUTTE: SELENSKYJ WIRD AM NATO-GIPFEL TEILNEHMEN

Nato-Generalsekretär Mark Rutte gab am Rande des Treffens bekannt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Nato-Gipfel Anfang Juli in der türkischen Hauptstadt Ankara teilnehmen werde. Wadephul schlug vor, die Verteidigungszusammenarbeit mit ⁠der Ukraine deutlich auszubauen. Die Rüstungsindustrien Europas und der Ukraine sollten enger verzahnt werden, um die Produktion ‌zu beschleunigen. Der künftige Bedarf des Landes solle kontinuierlich ⁠durch europäische Nato-Partner und Kanada finanziert werden. Rubio sagte, die Ukraine erhalte mehr Unterstützung als jemals zuvor.

Die europäischen Bündnispartner betonten in Helsingborg erneut ihre Bereitschaft, einen größeren Teil der Lasten zu übernehmen. Rutte äußerte sich zurückhaltend zu möglichen US-Plänen, den Bestand an militärischen Fähigkeiten für den ‌Krisenfall in Europa zu verkleinern. Dies werde diskutiert, da ⁠die USA "nicht überall gleichzeitig sein könnten", sagte er. ⁠Details seien aber streng geheim. "Das ist nichts Neues", fügte er hinzu.

Rubio erklärte später, dieses Thema sei in den Gesprächen nicht direkt zur Sprache gekommen. Die USA hätten globale Verpflichtungen und bewerteten ihre Truppenpräsenz ständig neu. Solche Verschiebungen würden aber in Abstimmung mit den Verbündeten vorgenommen, sagte er. Die Stationierung von Truppen sei keine politische Entscheidung.

Abseits der Nato-Themen bereitet sich die Bundesregierung Wadephul zufolge darauf vor, sich unter britischer Führung an der Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen. Einen Nato-Einsatz in der Meerenge sehe er jedoch nicht.

(Bericht von Sabine Siebold, Stine Jacobsen and Michael Martina in Helsingborg; Charlotte van ⁠Campenhout and Inti Landauro in Brüssel; Pawel Florkiewicz und Alan Charlish in Warschau. Bearbeitet von Holger HansenRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)