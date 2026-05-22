Verbände: Zahl der Neubauten "schockierend niedrig"

Berlin, 22. ⁠Mai (Reuters) - Wirtschafts- und Wohnungsbauverbände fordern die Bundesregierung angesichts der auf den niedrigsten Stand seit 2012 eingebrochenen Zahl neuer Wohnungen zum Handeln auf. Die Zahl von 206.600 neu gebauten Wohnungen im vergangenen ‌Jahr sei "schockierend niedrig", reagierte das Verbändebündnis Wohnungsbau am Freitag auf die zuvor vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Bilanz. "Deutschland steckt in einer ⁠tiefen strukturellen ⁠Wohnbaukrise", betonte das Bündnis, dem etwa die Gewerkschaft IG Bau und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) angehören. Für das laufende Jahr zeichne sich ein weiterer Rückgang auf weniger als 200.000 Wohnungen ab. "Das ist nicht einmal die Hälfte der Neubauwohnungen, ‌die es geben müsste."

Der Druck auf ‌den Wohnungsmarkt wächst damit dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) zufolge weiter, zumal Hunderttausende Genehmigungen wegen hoher Kosten, komplizierter Vorgaben und fehlender Planungssicherheit nicht ⁠realisiert werden könnten. GdW-Präsident Axel Gedaschko sprach deshalb von einem "Alarmruf". ‌Überregulierung, hohe Baukosten und politische Unsicherheit ⁠bremsten. "Die Menschen spüren das längst durch weiter steigende Mieten und fehlenden Wohnraum", sagte Gedaschko.

Für den Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen hat die Misere auch eine konjunkturelle Komponente. "Denn ‌die Wertschöpfung beim Wohnungsbau findet ⁠komplett inländisch statt", sagte dessen ⁠Präsident Dirk Salewski. "Ohne ausreichend Wohnungsneubau fehlt das Fundament für Wachstum." Fehlende Häuser und Wohnungen seien zudem ein knallharter Standortnachteil. "Die Leute, die am Wachstum arbeiten sollen, können nirgendwo in den Metropolen eine bezahlbare Unterkunft finden", betonte Salewski.

Das Verbändebündnis fordert etwa ein einfaches Förderkonzept, das umgehend greifen müsse. Auch der Gebäudetyp E – der kostengünstiges Bauen ermöglichen soll - müsse schnell ⁠und rechtssicher als "neues Normal" kommen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)