WHO: Ebola-Ausbruch nicht unterschätzen

Rwampara/Genf, 22. Mai (Reuters) - ⁠Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer Unterschätzung des aktuellen Ebola-Ausbruchs in Afrika. Es wäre ein großer Fehler, das Risiko herunterzuspielen, sagte der WHO-Regionaldirektor für Afrika, Mohamed Yakub Janabi, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters in Genf. Ein einziger Fall könne dazu führen, dass sich das Virus über die Demokratische Republik Kongo und Uganda hinaus ausbreite. Erschwert werde die Bekämpfung ‌dadurch, dass es gegen den grassierenden Bundibugyo-Stamm keinen zugelassenen Impfstoff gebe. Nach Angaben von WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus gibt es inzwischen fast 750 Verdachtsfälle und 177 mutmaßliche Todesfälle. Bestätigt seien bislang 82 Erkrankungen und ⁠sieben Todesfälle.

Ein mit ⁠dem Erreger infizierter US-Bürger wird derzeit in Deutschland behandelt. Der Patient in der Berliner Charité sei geschwächt, müsse jedoch nicht intensivmedizinisch versorgt werden, teilte das Krankenhaus am Freitag mit. Bei dem Mann wurde die Bundibugyo-Variante nachgewiesen. Erste Tests bei seiner Ehefrau und den vier Kindern fielen negativ aus. Sie gelten jedoch als Hochrisikokontakte und befinden sich in Quarantäne. Der Kontakt zum Familienvater ist den Angaben zufolge durch eine Glasscheibe und über eine ‌Sprechanlage möglich.

WHO: KÄMPFEN GEGEN VIRUS UND DESINFORMATION

In den betroffenen Gebieten im ‌Kongo kämpfen die Helfer Janabi zufolge an zwei Fronten: gegen das Virus und gegen Desinformation. In der Stadt Rwampara in der Provinz Ituri setzten Demonstranten Zelte zur Behandlung von Ebola-Patienten in Brand. Auslöser war ein Streit um die Leiche ⁠eines mutmaßlich an dem Virus gestorbenen örtlichen Fußballspielers. Die Familie hatte eine sichere Bestattung abgelehnt, da die Mutter von ‌einer Typhus-Erkrankung ausging. Die Behörden beerdigten den Mann jedoch ⁠in der Nacht zum Freitag gegen den Willen der Angehörigen. Die Polizei setzte Tränengas und Warnschüsse ein, um die Menge aufzulösen.

Bei den Ausschreitungen wurden zwei Zelte mit acht Betten durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem verbrannte eine Leiche, die an diesem Tag beerdigt werden sollte. Sechs Patienten konnten ‌in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden suchen nun nach Kontaktpersonen ⁠und möglicherweise geflohenen Patienten. Bereits bei früheren Ausbrüchen ⁠im Kongo hatten Misstrauen und Falschinformationen die Helfer behindert. Zwischen 2018 und 2020 wurden Hunderte Gesundheitszentren angegriffen, damals starben fast 2300 Menschen.

Bestattungen unter Schutzvorkehrungen sind entscheidend, da die Leichen von Ebola-Toten hochgradig ansteckend sind. Berührungen ohne Schutzausrüstung gelten als Hauptursache für die Ausbreitung. Um die Eindämmung zu unterstützen, stellen die Vereinten Nationen rund 60 Millionen Dollar aus einem Notfallfonds bereit und entsenden zusätzliches Personal, wie UN-Nothilfechef Tom Fletcher auf der Plattform X mitteilte. Die Suche nach dem sogenannten Indexpatienten, dem ersten Infizierten des Ausbruchs, läuft unterdessen weiter. Dies sei keine leichte Aufgabe, erklärte Janabi. Experten gehen davon aus, dass die Krankheit etwa zwei ⁠Monate lang unbemerkt in Ituri grassierte.

(Bericht von Benoit Nyemba und Emma Farge Geschrieben von Sabine Wollrab und Scot W. Stevenson, redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)