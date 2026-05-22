WOCHENAUSBLICK: Dax auf Richtungssuche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer starken Woche für den deutschen Aktienmarkt könnte der Dax weiter zulegen. Der Krieg im Nahen Osten vermag die jüngste Kursrally im Leitindex aber jederzeit wieder abzuwürgen. "Aufgrund der erratischen Nachrichtenlage zum Iran müssen Aktionäre Kursschwankungen aushalten", kommentierte Robert Halver, Kapitalmarktstratege bei der Baader Bank. Dabei dürfte der Dax nach wie vor besonders an der Entwicklung der viel beachteten Ölpreise hängen.

Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran werde an den europäischen Aktienmärkten fast schon stoisch eingepreist, stellten die Experten von Index Radar fest. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt auch davon gesprochen, dass die Verhandlungen in der "Endphase" seien. "Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander", gab Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zu Bedenken. "Auch die vom Iran beabsichtigten Zölle für die Straße von Hormus könnten für komplizierte Diskussionen sorgen."

Anlagestratege Mark Dowding von RBC BlueBay Asset Management fürchtet angesichts der schleppenden Friedensgespräche sogar weitere Militärschläge: "Je mehr Zeit vergeht, desto eher dürfte der Iran erkennen, dass sein eigener Einfluss zunimmt." Der wahrscheinlichste Ausweg für die USA sei daher, die eigenen Forderungen aufzugeben. US-Präsident Trump wolle seine Kampagne aber als großen Erfolg verkaufen. "Vor diesem Hintergrund ist es nicht auszuschließen, dass die USA in einem letzten Akt des Trotzes beschließen werden, den Iran erneut zu bombardieren", so Dowding.

Aus Sicht von LBBW-Stratege Berndt Fernow wird eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen allerdings nicht zuletzt wegen der anstehenden US-Zwischenwahlen unwahrscheinlicher. Der Iran-Krieg sei in den Vereinigten Staaten denkbar unpopulär. Das weitere Überraschungspotenzial für den Dax nach oben sieht Fernow dennoch begrenzt. Selbst wenn der Konflikt auf konstruktive Art gelöst würde, könne der Effekt davon schnell verpuffen und einer Betrachtung der entstandenen ökonomischen Schäden weichen. Im Dax sei deshalb "der Kampf zwischen Bullen und Bären noch nicht entschieden".

Laut Martin Utschneider, Kapitalmarktexperte beim Broker Robomarkets, bleibt die Indikatorenlage weiterhin eher widersprüchlich und mahnt gleichzeitig zur Vorsicht. Es müsse sich erst noch zeigen, ob der Dax genügend Kraft besitze, um nachhaltig in höhere Kursregionen vorzustoßen.

Die neue Woche dürfte zunächst unabhängig von der Nachrichtenlage etwas zäher beginnen. Am Montag bleiben die US-Börsen am "Memorial Day" geschlossen. Hierzulande wird zwar trotz Pfingstmontag gehandelt, aber Marcel Mußler, Herausgeber der gleichnamigen Börsen-Briefe, rechnet dennoch mit einem sehr trägen Wochenauftakt.

Am Mittwoch und Donnerstag könnten einige Nachzügler der Berichtssaison noch für Gesprächsstoff sorgen. Quartalszahlen stehen unter anderem vom Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown , der schwedischen Verve Group und dem Ticketvermarkter sowie Veranstalter CTS Eventim auf der Agenda.

Zum Wochenschluss steht mit Verbraucherpreisdaten aus Deutschland dann das konjunkturelle Highlight an. "Die Inflationsrate dürfte im Mai erstmals seit Ende 2023 wieder über drei Prozent gestiegen sein", sagte Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merck Finck. Je länger der Iran-Krieg anhalte und die Straße von Hormus gesperrt bleibe, desto länger sorge das für hohe Energiepreise und schließlich auch für eine steigende Inflation.

"Der Krieg im Nahen Osten geht auch am Arbeitsmarkt nicht spurlos vorbei", kommentierte Helaba-Experte Simon Azarbayjani mit Blick auf die ebenfalls am Freitag anstehende Arbeitslosenzahlen. Diese dürften weiter gestiegen sein, da manche Stellen angesichts sich verschlechternder Geschäftserwartungen im Zweifel nicht besetzt würden. Auch wegen bisher veröffentlichter Stimmungsindikatoren erwartet Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, ein schwaches zweites Konjunkturquartal in Deutschland./niw/gl/he

--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---