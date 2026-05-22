Wohnungskrise verschärft sich - Fertigstellungen brechen auch 2025 ein

- von Christian Krämer ⁠und Rene Wagner

Berlin, 22. Mai (Reuters) - Die Bau- und Immobilienbranche schlägt wegen verheerender Zahlen vom Wohnungsmarkt Alarm. In Deutschland wurden 2025 so wenige Wohnungen fertiggestellt wie seit 2012 nicht mehr. Die Zahl brach um 18 Prozent auf 206.600 Einheiten ein, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Zahlreiche Verbände kritisierten, die Maßnahmen der Regierung reichten nicht aus - trotz steigender Genehmigungszahlen. Sie forderten Hilfe bei der Finanzierung von Projekten und weniger Regulierung. Denn die Aussichten sind düster: Experten gehen 2026 bestenfalls von einer leichten Verbesserung aus, teilweise aber einem weiteren Einbruch. Und der ‌Nahost-Krieg dürfte auch seine Spuren hinterlassen, vor allem über noch stärker steigende Baukosten und höhere Zinsen, die Finanzierungen wiederum erschweren.

"Von einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt kann keine Rede sein", warnte Dirk Wohltorf, Präsident des Immobilienverbands IVD, der unter anderem Makler vertritt. "Für Wohnungssuchende und Familien, die Wohneigentum bilden wollen, zählt nicht, was geplant oder ⁠genehmigt wird. Entscheidend ist, was ⁠tatsächlich gebaut wird und bezogen werden kann." Und hier sieht es schlecht aus: Schon 2024 hatte es bei den Fertigstellungen einen Rückgang von 14,4 Prozent gegeben, nachdem sie in den Jahren 2021 bis 2023 bei jeweils rund 294.000 gelegen hatten.

Bundesbauministerin Verena Hubertz räumte "schlechte Zahlen" ein. "Rund 206.000 gebaute Wohnungen im letzten Jahr sind zu wenig", so die SPD-Politikerin. "Das ist die ehrliche Botschaft an alle, die heute eine Wohnung suchen." Der Anstieg der Baugenehmigungen mache zumindest etwas Hoffnung. 2025 wurden 238.100 Wohnungen genehmigt. Das sind 10,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor und der erste Anstieg seit 2021. Zudem würden Rekordmittel in den sozialen Wohnungsbau investiert, ergänzte Hubertz. Sie will die Baustandards senken und die zahlreichen ‌Fördertöpfe bündeln zu nur noch einem Programm für den Neubau und einem Programm für den Bestand.

BAUEN WIRD ‌IMMER TEURER

In Deutschland fehlen rund 1,4 Millionen Wohnungen. Besonders angespannt ist die Lage in Großstädten. Immer seltener lohnt sich ein Umzug finanziell. Die Bundesregierung müsse viel stärker gegensteuern, forderte Olaf Demuth, Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie. Der von der Regierung beschlossene Bau-Turbo ziele vor allem auf schnellere Genehmigungen, nun müsse bei der Bautätigkeit angesetzt werden. Umsatz und Auftragseingänge seien im ersten Quartal ⁠2026 spürbar zurückgegangen. Gleichzeitig seien die Preise für Baumaterialien aber um sechs Prozent gestiegen. Der Staat habe die Baustandards immer weiter verschärft durch Vorgaben etwa zum Schallschutz, für Tiefgaragen-Stellplätze ‌oder Grünanlagen. Mit einem Basis-Standard könnten die Kosten um ein Drittel gesenkt werden. Das will ⁠die Regierung mit einem Gebäudetyp E - E wie einfach - auch anstoßen. Der dabei geplante Ansatz über einen Mustervertrag werde aber nicht funktionieren, warnte Demuth.

Die Union sprach von einem Alarmsignal. "Dass 35.700 Baugenehmigungen erloschen sind, zeigt: Viele Vorhaben rechnen sich schlicht nicht mehr. Bauen in Deutschland ist zu teuer", sagte der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak. Der Gebäudetyp E könne ein echter Gamechanger werden. Die Regierung hatte die Pläne bereits im vergangenen November vorgestellt. Bislang gibt es ‌aber kein Detailkonzept und auch keinen Kabinettsbeschluss dazu.

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe warnte, die Durststrecke bei ⁠den Fertigstellungen sei noch nicht vorbei. "Auf Basis der Genehmigungsentwicklung rechnen wir für ⁠2026 mit einem Verharren auf niedrigem Niveau bei 210.000 bis 220.000 Wohnungen." Noch deutlich skeptischer ist das Münchner Ifo-Institut, das nur mit 185.000 Fertigstellungen kalkuliert. "Es besteht die Gefahr, dass der Iran-Krieg die davor beobachtete moderate Belebung größtenteils abwürgt", sagte Ifo-Experte Ludwig Dorffmeister der Nachrichtenagentur Reuters. Die höhere Inflation, sinkende Reallöhne sowie steigende Materialkosten und Zinsen belasteten.

SCHNELLE TRENDWENDE GAR NICHT MÖGLICH

Eine schnelle Trendwende kann es ohnehin nicht geben. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe betonte, es wären rund 400.000 Genehmigungen jährlich nötig, um den Bedarf an Wohnungen decken zu können. Selbst wenn dieses Ziel ab sofort erreicht werde, wäre die Wirkung auf die Fertigstellungen frühestens 2028 spürbar.

Iris Schöberl, Präsidentin des Zentralen Immobilien Ausschusses, sieht auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) in der Pflicht. "Es sollte Chefsache sein." Die Lücke zwischen den benötigten und fertiggestellten Wohnungen wachse. "Es sieht leider nicht gut aus." Bauherren bräuchten bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Außerdem sollte Wohneigentum stärker gefördert werden. Die Eingriffe in das Mietrecht bezeichnete Schöberl als "pures Gift". Sie machten Investitionen in Sanierungen und den Neubau weniger attraktiv. "Und genau ⁠das verschärft die Knappheit weiter." Das Kabinett hatte Ende April grünes Licht gegeben, um den Anstieg von Indexmieten zu begrenzen. Außerdem soll es schwerer werden, die Mietpreisbremse mit Kurzzeit-Vermietungen oder möblierten Wohnungen zu umgehen. Die Koalition hatte bereits die Mietpreisbremse für angespannte Wohngebiete um vier Jahre bis Ende 2029 verlängert.

(Redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)