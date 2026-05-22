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HSBC Continental Europe S.A., Germany

Zinsanstieg bremst Rally: Wie viel Schutz steckt noch in Gold? - ntv Zertifikate 22.05.2026

HSBC · Uhr
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#Gold gilt vielen Anlegern als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Doch zuletzt zeigte sich das #Edelmetall eher schwächer. Welche Rolle steigende #Zinsen dabei spielen, warum Gold dennoch langfristig gefragt bleibt und wie die Aussichten für die kommenden Monate sind, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Jörg Scherer von der #HSBC.

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