Zinsanstieg bremst Rally: Wie viel Schutz steckt noch in Gold? - ntv Zertifikate 22.05.2026
HSBC · Uhr
#Gold gilt vielen Anlegern als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Doch zuletzt zeigte sich das #Edelmetall eher schwächer. Welche Rolle steigende #Zinsen dabei spielen, warum Gold dennoch langfristig gefragt bleibt und wie die Aussichten für die kommenden Monate sind, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Jörg Scherer von der #HSBC.
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