82 Tote nach Minenunglück in Nordchina
dpa-AFX · Uhr
QINYUAN (dpa-AFX) - Nach einer Gasexplosion in einer chinesischen Kohlemine in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind laut chinesischen Staatsmedien mindestens 82 Menschen gestorben. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang unklar./fkr/DP/zb
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