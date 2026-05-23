82 Tote nach Minenunglück in Nordchina

dpa-AFX · Uhr
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QINYUAN (dpa-AFX) - Nach einer Gasexplosion in einer chinesischen Kohlemine in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind laut chinesischen Staatsmedien mindestens 82 Menschen gestorben. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang unklar./fkr/DP/zb

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