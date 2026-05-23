Kolumne von Stefan Riße

Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland

Acatis · Uhr

Die Südeuropäer haben sich mit harten Strukturreformen saniert und wachsen 2026 deutlich stärker als der EU-Schnitt. Deutschland sollte sich ein Beispiel nehmen.

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Parthenon auf der Akropolis in Athen
Quelle: tilialucida/ Adobe Stock Photos

Der berühmte deutsche Dichter Heinrich Heine schrieb einst: "Denk’ ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht." Heine, der sich damals im französischen Exil in Paris befand, dachte an seine in Deutschland schwer kranke Mutter. Der Satz ist jedoch immer wieder ins Politische übertragen worden und passt auch heute wieder ziemlich gut.

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