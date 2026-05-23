Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland
Acatis · Uhr
Die Südeuropäer haben sich mit harten Strukturreformen saniert und wachsen 2026 deutlich stärker als der EU-Schnitt. Deutschland sollte sich ein Beispiel nehmen.
Quelle: tilialucida/ Adobe Stock Photos
Der berühmte deutsche Dichter Heinrich Heine schrieb einst: "Denk’ ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht." Heine, der sich damals im französischen Exil in Paris befand, dachte an seine in Deutschland schwer kranke Mutter. Der Satz ist jedoch immer wieder ins Politische übertragen worden und passt auch heute wieder ziemlich gut.
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