Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland

Der berühmte deutsche Dichter Heinrich Heine schrieb einst: "Denk’ ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht." Heine, der sich damals im französischen Exil in Paris befand, dachte an seine in Deutschland schwer kranke Mutter. Der Satz ist jedoch immer wieder ins Politische übertragen worden und passt auch heute wieder ziemlich gut.

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