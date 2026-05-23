Rigetti Aktie explodiert: Ist das der Start der Quantum-Rallye?





Die Rigetti-Aktie rückt erneut in den Fokus der Anleger: Nach starken Kursbewegungen, neuen technologischen Fortschritten und frischer Fantasie rund um Quantencomputing stellt sich die Frage, ob hier gerade der Start einer größeren Quantum-Rallye läuft. Das Unternehmen zählt zu den bekanntesten börsennotierten Spezialisten für Quantencomputer und arbeitet daran, seine Technologie aus dem Forschungsumfeld stärker in kommerzielle Anwendungen zu bringen – ein Markt, dem langfristig enormes Potenzial zugeschrieben wird.





Für zusätzliche Dynamik sorgt die US-Regierung, die Quantencomputing als strategisch wichtige Zukunftstechnologie stärker fördern will. Berichten zufolge fließen Milliardenbeträge in entsprechende Projekte mehrerer Unternehmen – im Gegenzug erhält der Staat Beteiligungen. Was das konkret für Rigetti bedeutet, wie die Aktie auf die Nachricht reagiert hat und ob die aktuelle Bewegung mehr ist als nur ein kurzfristiger Hype, erfährst du in der heutigen Aktienanalyse.









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