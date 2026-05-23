Steinmeier ruft zum Engagement aller Bürger für Demokratie auf

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BERLIN (dpa-AFX) - Zum Grundgesetztag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, sich für das Gelingen der Demokratie zu engagieren. Das Grundgesetz sei eine wirkliche Errungenschaft für unser Land und für unser Zusammenleben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Aber Demokratie ist eben keine Kopfsache. Sie braucht Arme und Beine, also Menschen, die sich einmischen, die mitmachen."

Das Grundgesetz als Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland war am 23. Mai 1949 verkündet worden. Steinmeier hat den Jahrestag zum "Ehrentag" ernannt. Er soll den Blick auf das Grundgesetz richten, das Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie garantiert. Und er soll als Mitmachtag unter dem Motto "Für dich. Für uns. Für alle" für das Ehrenamt werben. Bundesweit sind dazu mehrere tausend Aktionen von Kommunen, Unternehmen, Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen angekündigt.

"Mir ist es ein Herzensanliegen, den Geburtstag unserer Verfassung sehr viel stärker im allgemeinen Bewusstsein zu verankern, jenseits der Politik", sagte Steinmeier der dpa. Der 23. Mai gehöre gefeiert. "Am besten, indem wir alle gemeinsam etwas für das Land tun oder füreinander da sind."/sk/DP/zb

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