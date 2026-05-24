EQS-News: HiFS 2026: Modernisierung von vier wichtigen Lösungen für den digitalen Finanzsektor, um Finanzinstitute auf dem Weg zum agentenbasierten Banking voranzubringen

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HiFS 2026: Modernisierung von vier wichtigen Lösungen für den digitalen Finanzsektor, um Finanzinstitute auf dem Weg zum agentenbasierten Banking voranzubringen



24.05.2026 / 11:55 CET/CEST

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SHANGHAI, 24. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Der Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) 2026 (Global Session) steht unter dem Motto „Hello Fintelligent World: Beyond Digital, Advance to Agentic Banking" wurde heute auf dem Lianqiu Lake Campus von Huawei in Shanghai eröffnet. Auf dem Gipfel kündigte Huawei sechs wichtige Initiativen an, um den großflächigen Einsatz von KI im Finanzsektor voranzutreiben, stellte seine „Financial Data Intelligence Solution 6.0" und die „Digital CORE Solution 6.0" vor und präsentierte eine ausfallsichere Infrastruktur sowohl für allgemeine Rechenaufgaben als auch für KI-Anwendungen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, globale Finanzinstitute in die Lage zu versetzen, das Produktivitätspotenzial der KI voll auszuschöpfen und so die digitale und intelligente Transformation sowie den Geschäftserfolg ihrer Kunden weltweit voranzutreiben.

Huawei Digital Finance Group CEO Cao Delivers Keynote Speech

Fokus auf vier Geschäftsstrategien und Aufbau eines „4-Win"-Modells zur Förderung des Erfolgs globaler Finanzinstitute

Während des Gipfels erklärte Jason Cao, CEO der Huawei Digital Finance BU, dass sich die Finanzstrategie von Huawei in den vergangenen 16 Jahren intensiver Tätigkeit im Finanzsektor kontinuierlich weiterentwickelt habe – von Hardware und Software für den Finanzsektor hin zu Branchenlösungen. Durch die Förderung nachhaltiger Innovationen bei grundlegender Software und Hardware, den Aufbau systematischer Engineering-Kompetenzen, die Entwicklung eines vielfältigen Ökosystems und die Bereitstellung lokalisierter Dienstleistungen hat Huawei ein effektives Wachstumsrad etabliert.

Huawei Digital Finance ist bestrebt, seine vier Kerngeschäftsstrategien voranzutreiben. Gestützt auf die robuste ICT-Infrastruktur von Huawei vertieft das Unternehmen sein globales RONGHAI-Partner-Ökosystem weiter und entwickelt gemeinsam Finanzlösungen, um ein neues „4-Win"-Kooperationsmodell zu fördern, das Kunden, ISVs, SIs und Huawei umfasst. Da agentenbasierte KI den Wendepunkt hin zu produktionsreifer Intelligenz überschreitet, wird die Beschleunigung ihrer effektiven, groß angelegten Einführung von entscheidender Bedeutung. Zu diesem Zweck hat Huawei eine hybride KI-Architektur eingeführt, die auf Open-Source-Grundmodellen basiert und globale Finanzinstitute in die Lage versetzt, KI in hochwertigen Szenarien zu skalieren. Auf den internationalen Finanzmärkten konzentriert sich Huawei auf sechs Schlüsselinitiativen – Szenarien, Architektur, Engineering, Daten, KI-Infrastruktur und Talente – und arbeitet mit Kunden und Partnern zusammen, um den Übergang zum agentenbasierten Banking zu beschleunigen.

Neue Wege zur Realisierung des KI-Nutzens durch Open-Source-Modelle und hybride KI-Architektur: Sechs Initiativen zur Beschleunigung des agentenbasiertem Banking

Der Aufbau von Kernvorteilen auf Basis von Open-Source-Modellen wird zur strategischen Ausrichtung globaler Finanzinstitute.

Unter Nutzung von Open-Source-Modellen und einer hybriden KI-Architektur treibt Huawei sechs Schlüsselinitiativen voran, die sich über Szenarien, Architektur, Technik, Daten, KI-Infrastruktur und Talente erstrecken:

Fokussierung auf hochwertige Szenarien zur Beschleunigung der Einführung: Mit dem Ziel, vier Hauptbereiche abzudecken – intelligente Interaktion, effiziente Abläufe, intelligente Risikokontrolle und Umsatzwachstum – haben Huawei und seine Partner gemeinsam neun KI-Agent-Geschäftslösungen auf den Markt gebracht.

Aufbau einer hybriden KI-Architektur, die Sicherheit, Compliance, Geschäftsleistung und Kosten in Einklang bringt: Gewährleistung der Datensicherheit bei gleichzeitiger Nutzung technischer Optimierungen zur Minimierung der Token-Kosten, um die großflächige Einführung von Innovationen zu ermöglichen.

Konsolidierung führender technischer Praktiken zur Beschleunigung der KI-Einführung: Durch die Nutzung von Open-Source-Modellen und offener Rechenleistung treibt Huawei KI-Interaktionen mit geringer Latenz, optimierte domänenspezifische Modelle für die Risikokontrolle und tiefgreifendes Agent-Engineering mit nahtloser Partnerintegration voran. Durch Computing-Engineering, Model-Engineering und Agent-Engineering verbessert Huawei sowohl die Effektivität als auch die Geschwindigkeit der KI-Einführung für Finanzinstitute.

Aufbau einer digital-intelligenten Grundlage: Bereitstellung einer dreistufigen Funktionserweiterung über Datenplattformen, Governance und Anwendungen hinweg, um eine KI-fähige R.A.C.E.-Grundlage für den Finanzsektor zu schaffen.

Aufbau einer leistungsstarken KI-Computing-Grundlage auf Unternehmensniveau: Vorstellung des Huawei Atlas 850E SuperPoD, der eine effiziente KI-Computing-Grundlage auf Unternehmensniveau bietet, die auf einer führenden Rechenarchitektur und leistungsstarken Netzwerken basiert.

Start eines Programms zur Förderung von KI-Talenten: In den nächsten drei Jahren will Huawei mehr als 10.000 interdisziplinäre „Finanzwesen + KI"-Experten für die globale Finanzbranche ausbilden.

Aufbau einer soliden Datenbasis für KI: Vorantreiben des R.A.C.E. Upgrades der Finanzdatenarchitektur

Huawei stellte seine Financial Data Intelligence Solution 6.0 vor, die ein dreistufiges Leistungs-Upgrade über Datenplattformen, Daten-Governance und Datenanwendungen hinweg bietet.

Aufbau einer konvergenten Daten-KI-Plattform: Angetrieben durch die Synergie von Hardware und Software unterstützt der neu eingeführte KI-Data-Lake multimodale Speicherung und Berechnung und ermöglicht so die effiziente Verarbeitung unstrukturierter Daten wie Dokumente und Videos.

Etablierung einer zentralen Daten-Governance: In Zusammenarbeit mit Keyrus und Sunline hat Huawei ein umfassendes Daten-Governance-Framework entwickelt, das darauf ausgelegt ist, die Effizienz der Datennutzung zu steigern.

Weiterentwicklung von Daten-KI-Anwendungen: Gemeinsam mit Sensors Data hat Huawei eine hyper-personalisierte Marketinglösung eingeführt, die über 5.000 Kunden-Tags nutzt, um die Nutzerinteraktion zu vertiefen. Darüber hinaus erreicht eine gemeinsam mit TrustDecision entwickelte intelligente Betrugsbekämpfungslösung eine Erkennungsreaktionszeit von 30 Millisekunden und erzielt durch KI-gesteuerte Fallanalysen eine 40-fache Effizienzsteigerung.

Beschleunigung der Anwendungsmodernisierung mit KI: Upgrade auf Digital CORE Solution 6.0 als Grundlage für agentenbasiertes Banking

Aufbauend auf über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Modernisierung von Kernanwendungen hat Huawei systematische Fähigkeiten in vier Säulen entwickelt: Plattformen, Datenbanken, Engineering und O&M. Bis heute haben diese Fähigkeiten mehr als 150 Finanzinstitute weltweit in die Lage versetzt, ihre Kernsysteme zu modernisieren und mithilfe von KI den „Free-Legacy"-Prozess für finanzielle Kernarchitekturen weiter zu beschleunigen.

Auf diesem Gipfel stellte Huawei seine Digital CORE Solution 6.0 vor, die umfassende Upgrades für verschiedene Szenarien sowie KI-gestützte Entwicklung, Engineering, Architektur und Plattformen bietet:

Erweiterte Kernszenarien: Huawei arbeitet mit weltweit führenden Partnern zusammen, um gemeinsam neue Lösungen in drei zentralen Bereichen zu entwickeln: Kreditkarten, Zentralbankzahlungen und die Modernisierung von Versicherungskernsystemen.

KI-gestützte Anwendungsmodernisierung: Angetrieben von Huawei CodeArts und gemeinsam mit Stefanini und Sunline entwickelt, erreicht die KI-gestützte Mainframe-Code-Transpilierungslösung eine Akzeptanzrate von über 90 % und beschleunigt die Anwendungsmodernisierung erheblich.

Technische und prozessuale Modernisierung: Umfassende Modernisierung von Lösungen für Anwendungsrefactoring und Migrationen ohne Ausfallzeiten, um Planungs- und Entwurfszyklen um über 50 % zu verkürzen; Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern zum Aufbau des Switchover-Systems, das nahtlose Service-Umstellungen ohne Ausfallzeiten gewährleistet.

Verbesserte zellbasierte Architektur: Vertiefung zellbasierter und automatisch skalierbarer Architekturen zur Unterstützung von 10-fachen Traffic-Spitzen bei gleichzeitiger Minimierung des Auswirkungsbereichs, um eine Hochverfügbarkeit von 99,999 % zu erreichen.

Neue plattformübergreifende Container-Lösungen: Durch die Nutzung seiner Multi-Core-Leistung und hohen Parallelverarbeitungsfähigkeit hat das TaiShan-Allzweck-Computing die Anwendungsmodernisierung für über 80 % der chinesischen Banken und Finanzinstitute in acht Ländern vorangetrieben. In diesem Jahr ist Huawei weitere Partnerschaften mit führenden Container-Anbietern wie Alauda und Rancher eingegangen, um gemeinsam eine plattformübergreifende Container-Lösung zu entwickeln. Diese Lösung, die bereits in großem Maßstab bei führenden Banken im asiatisch-pazifischen Raum und in Südafrika eingesetzt wird, ermöglicht eine flexiblere Containerisierung von Anwendungen.

Aufbau einer „4-Zeros"-KI-fähigen Infrastruktur zur Stärkung der finanziellen Resilienz

Von traditionellen Rechenzentren über Cloud-Rechenzentren bis hin zu AIDCs bleibt Resilienz eine unverzichtbare Grundlage für Finanzinstitute. Auf der Grundlage seines „4-Zeros"-Resilienz-Wertversprechens und des Produktrahmens der R-A-A-S-Lösung hat Huawei seine Architektur, Lösungen und Infrastruktur umfassend modernisiert. Durch die Bereitstellung modernster Funktionen, die DR-Beratung, intelligente Traffic-Planung und heterogenes DR umfassen, hebt Huawei die Active-Active-DR-Fähigkeiten auf ein Premium-Niveau. Angesichts des Zeitalters des KI-Computings baut Huawei derzeit eine konvergierte Resilienzarchitektur für Allzweck- und KI-Computing auf. Durch seine AIDC-integrierten Inferenz- und intelligenten Rechenzentrums-Betriebs- und Wartungslösungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg ermöglicht Huawei globalen Finanzinstituten, KI-Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig eine zukunftssichere, resiliente Infrastruktur aufzubauen.

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Cision

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