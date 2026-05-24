Schüsse im Umfeld des Weißen Hauses

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - In der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington sind nach Angaben der Bundespolizei FBI Schüsse gefallen. Beamte seien vor Ort und unterstützen den Secret Service, schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X. Nähere Angaben machte er zunächst nicht.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen Beamten, dass zwei Personen bei einer Auseinandersetzung mit dem Secret Service in der Nähe der Regierungszentrale angeschossen und verletzt worden seien. Auch der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise von zwei Verletzten, darunter soll ein Verdächtiger sein. Insgesamt sollen 15 bis 30 Schüsse gefallen sein, wie der Sender weiter berichtete.

Die Polizei der Hauptstadt teilte auf X zunächst lediglich mit, dass der für die Sicherheit des Präsidenten zuständige Secret Service wegen eines Vorfalls an einer Kreuzung im Umfeld des Weißen Hauses im Einsatz sei.

Nördlicher Rasenbereich nach Schussgeräuschen geräumt

Mehrere US-Medien hatten zuvor von Schussgeräuschen berichtet. Vom Sender ABC News hieß es, dass der Nordrasen des Weißen Hauses vom Secret Service geräumt worden sei. Reporter seien angewiesen worden, schnell in den Presseraum des Weißen Hauses zu laufen. Auch Reporter von CBS News berichteten, dass die Geräusche wie Schüsse geklungen hätten.

US-Präsident Donald Trump befand sich am Samstag (Ortszeit) prinzipiell im Weißen Haus. Er hatte dort unter anderem Gespräche über ein Abkommen für ein mögliches Ende des Iran-Kriegs geführt./rin/DP/zb

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