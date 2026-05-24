Kolumne von Heiko Böhmer

Umfrage zeigt: Die Profis bleiben optimistisch

Heiko Böhmer · Uhr

KI-Euphorie treibt Börsen trotz Krieg, Inflation & schwacher Konjunktur. Fondsmanager setzen auf Aktien – Inflation bleibt größtes Risiko.

Artikel teilen:
Börsenhändler im Büro.
Quelle: Adobe.com/standret

Aktuell hat sich große Gelassenheit an den Börsen ausgebreitet. Gestützt auf die KI-Fantasie klettern die Kurse vieler Aktien auf immer neue Rekordstände – vor allem in den USA. Externe Risiken spielen in der Wahrnehmung des Geschehens an den Börsen kaum eine Rolle.

Irankrieg, hoher Ölpreis, Inflationssorgen, maue Konjunkturdaten – vornehmlich in Europa – und noch keine konkrete Hoffnung auf ein Ende der Kriege in der Ukraine oder dem Iran: In diesem anspruchsvollen Nachrichtenmix zeigen sich viele Aktien kaum beeindruckt.

Profis schichten weiter in Aktien um

Spannend ist auch die Gelassenheit vieler Privatinvestoren. Überspitzt gesagt ist es schon eher Sorglosigkeit in sorgenvollen Zeiten. Und die bisherige Entwicklung an den Börsen stützt das noch. Investment-Profis bleiben gelassen und schichten in Aktien um.

Kolumne von Heiko Böhmer
Umfrage zeigt: Die Profis bleiben optimistischheute · 06:30 Uhr · Heiko Böhmer
Börsenhändler im Büro.
Kolumne von Heiko Böhmer
Aktienselektion in unsicheren Zeiten: Auswahl zählt mehr als Richtung16.05.2026 · 07:00 Uhr · Heiko Böhmer
Aktienselektion in unsicheren Zeiten: Auswahl zählt mehr als Richtung
Kolumne von Heiko Böhmer
Markt-Update: Zwischen Korrektur – und ganz viel Emotion10.05.2026 · 07:18 Uhr · onvista-Partners
Das Straßenschild der Wall Street
Kolumne von Heiko Böhmer
Modern Value? Wie Berkshire nach Warren Buffett anlegen könnte03.05.2026 · 06:30 Uhr · Heiko Böhmer
Modern Value? Wie Berkshire nach Warren Buffett anlegen könnte

Aber wer die Risiken vernachlässigt an den Börsen, der erlebt in vielen Fällen ein böses Erwachen. Daher waren die Ergebnisse der aktuellen globalen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America auch so spannend. Und die Gelassenheit zeigt sich auch in der Markteinschätzung der Investment-Profis. Im April gab es eine weitere massive Umschichtung in Richtung Aktien. Gleichzeitig schmolzen die Cash Bestände der Fondsmanager wieder zusammen.

Inflation bleibt größtes Risiko

Auf der anderen Seite trauen die Profis auf Sicht der kommenden zwölf Monate vielen Unternehmen deutliche Zuwächse bei den Gewinnsteigerungen zu. Die monatliche Frage nach den größten Risiken zeigt dabei einen alten Bekannten auf dem Spitzenplatz: Die Rückkehr der Inflation wird derzeit als größtes Risiko von den Investment-Profis eingeschätzt.

Bei aktuell gemeldeten Inflationsraten von 3,5 Prozent und mehr ist es auch schon ein reales Risiko. Die Frage bleibt: Hat der aktuelle Ölpreisanstieg wirklich das Potenzial die Inflation strukturell anzutreiben oder wird dieser Effekt nach einer möglichen Öffnung der Straße von Hormus schnell wieder verschwinden?

Trading-Impuls
Software-Aktie vor Kaufsignal: Diese Marken sind wichtig19.05.2026 · 13:16 Uhr · onvista
Software-Aktie vor Kaufsignal: Diese Marken sind wichtig

Hier wird deutlich: Die weitere Entwicklung an der Straße von Hormus ist weit mehr als nur ein kleines Event – es kann der Gamechanger für die Weltwirtschaft werden. Stichwort Gamechanger: Da bleiben beim Thema KI noch viele Fragezeichen. Jeder von uns, der schon verschiedene KI-Module im Einsatz hatte, ist sicherlich stark beeindruckt von der Dynamik der Weiterentwicklung.

Aber ob wirklich komplette Branchen disruptiert werden und das in kurzer Zeit ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös prognostizierbar.

Und wer heute breit gestreut am Aktienmarkt aktiv ist – vor allem mit Indizes in den USA – der hat das Thema KI schon mit einem großen Gewicht im Portfolio. Gerade die großen Techkonzerne haben alle die KI-Fantasie mit dabei. Insofern können viele Investoren auch etwas gelassener sein – trotz der vielen externen Belastungen – denn das Thema KI gehört auf jeden Fall schon jetzt in jedes Depot und ist schon bei vielen Investoren zu finden.

Bleib auf dem Laufenden: Immer freitags um acht Uhr bekommst du von onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann das Börsenthema der Woche direkt ins Postfach, erfährst, welche Aktien die Community besonders interessieren und welche Termine an der Börse in der nöchsten Woche wichtig werden

jetzt kostenlos anmelden
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bank of America

Das könnte dich auch interessieren

Massiver Gewinner des Booms
Bloom Energy: Geniale KI-Wette oder gefährlich teuer?22. Mai · onvista
Martin Goersch
Spannendes bis Kurioses zum IPO
Sieben überraschende Details aus dem SpaceX-Prospekt21. Mai · onvista
Das Logo der Falcon-Rakete von SpaceX ist zu sehen.
Vorlage am Abend
Was bei Nvidias Quartalszahlen wichtig wird20. Mai · onvista
Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
33 Euro je Aktie in Aussicht gestellt
Uber will Delivery Hero übernehmengestern, 16:28 Uhr · dpa-AFX
Uber will Delivery Hero übernehmen
Dax Tagesrückblick 22.05.2026
Dax steigt stark - Infineon knackt historische Marke22. Mai · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel