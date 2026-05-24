Aktuell hat sich große Gelassenheit an den Börsen ausgebreitet. Gestützt auf die KI-Fantasie klettern die Kurse vieler Aktien auf immer neue Rekordstände – vor allem in den USA. Externe Risiken spielen in der Wahrnehmung des Geschehens an den Börsen kaum eine Rolle.

Irankrieg, hoher Ölpreis, Inflationssorgen, maue Konjunkturdaten – vornehmlich in Europa – und noch keine konkrete Hoffnung auf ein Ende der Kriege in der Ukraine oder dem Iran: In diesem anspruchsvollen Nachrichtenmix zeigen sich viele Aktien kaum beeindruckt.

Profis schichten weiter in Aktien um

Spannend ist auch die Gelassenheit vieler Privatinvestoren. Überspitzt gesagt ist es schon eher Sorglosigkeit in sorgenvollen Zeiten. Und die bisherige Entwicklung an den Börsen stützt das noch. Investment-Profis bleiben gelassen und schichten in Aktien um.

Kolumne von Heiko Böhmer Umfrage zeigt: Die Profis bleiben optimistisch heute · 06:30 Uhr · Heiko Böhmer

Aber wer die Risiken vernachlässigt an den Börsen, der erlebt in vielen Fällen ein böses Erwachen. Daher waren die Ergebnisse der aktuellen globalen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America auch so spannend. Und die Gelassenheit zeigt sich auch in der Markteinschätzung der Investment-Profis. Im April gab es eine weitere massive Umschichtung in Richtung Aktien. Gleichzeitig schmolzen die Cash Bestände der Fondsmanager wieder zusammen.

Inflation bleibt größtes Risiko

Auf der anderen Seite trauen die Profis auf Sicht der kommenden zwölf Monate vielen Unternehmen deutliche Zuwächse bei den Gewinnsteigerungen zu. Die monatliche Frage nach den größten Risiken zeigt dabei einen alten Bekannten auf dem Spitzenplatz: Die Rückkehr der Inflation wird derzeit als größtes Risiko von den Investment-Profis eingeschätzt.

Bei aktuell gemeldeten Inflationsraten von 3,5 Prozent und mehr ist es auch schon ein reales Risiko. Die Frage bleibt: Hat der aktuelle Ölpreisanstieg wirklich das Potenzial die Inflation strukturell anzutreiben oder wird dieser Effekt nach einer möglichen Öffnung der Straße von Hormus schnell wieder verschwinden?

Hier wird deutlich: Die weitere Entwicklung an der Straße von Hormus ist weit mehr als nur ein kleines Event – es kann der Gamechanger für die Weltwirtschaft werden. Stichwort Gamechanger: Da bleiben beim Thema KI noch viele Fragezeichen. Jeder von uns, der schon verschiedene KI-Module im Einsatz hatte, ist sicherlich stark beeindruckt von der Dynamik der Weiterentwicklung.

Aber ob wirklich komplette Branchen disruptiert werden und das in kurzer Zeit ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös prognostizierbar.

Und wer heute breit gestreut am Aktienmarkt aktiv ist – vor allem mit Indizes in den USA – der hat das Thema KI schon mit einem großen Gewicht im Portfolio. Gerade die großen Techkonzerne haben alle die KI-Fantasie mit dabei. Insofern können viele Investoren auch etwas gelassener sein – trotz der vielen externen Belastungen – denn das Thema KI gehört auf jeden Fall schon jetzt in jedes Depot und ist schon bei vielen Investoren zu finden.

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