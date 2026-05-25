Dax dürfte 25.000 Punkte knacken - sinkende Ölpreise stützen

Der Dax dürfte im Feiertagshandel am Pfingstmontag die Marke von 25.000 Punkten knacken. Der außerbörsliche Indikator X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Handelsbeginn einen Sprung von rund einem Prozent auf 25.136 Prozent. Stützen dürften dabei die stark fallenden Ölpreise.

Damit würde der Leitindex auf das höchste Niveau seit dem Tag vor Kriegsbeginn im Iran Ende Februar vorstoßen. Auch den Korrekturtrend seit dem Rekord von 25.507 Punkten im Januar würde der Dax knacken. Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. "Die Kriegswolken über der Straße von Hormus beginnen endlich aufzubrechen", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. In der Folge breche der Trend der steigenden Ölpreise, der US-Dollar sinke und die Aktienmärkte bekämen ihre Friedensdividende zurück.

USA: Gewinne vor dem langen Wochenende

Die US-Börsen haben am Freitag vor dem langen Wochenende weiter zugelegt. Beim Dow Jones Industrial reichte es schon im frühen Handel für ein Rekordhoch - am Ende notiere der Leitindex mit 50.579 Punkten noch 0,58 Prozent im Plus. Die anderen Indizes liefen zeitweise nah an ihre Bestmarken heran. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,37 Prozent fester mit 7.473 Punkten und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 29.481 Punkte.

Dow und Nasdaq 100 erzielten damit Wochengewinne von 2,1 beziehungsweise 1,2 Prozent. Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Am Montag bleiben die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Asien: Rekordlauf geht weiter

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte wegen der Hoffnung auf ein mögliches Ende des Irankriegs deutlich zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 um bis zu 3,3 Prozent auf knapp 65.409 Punkte. Er kletterte damit erstmals über die Marke von 65.000 Punkten.

Seit Ende 2025 zog er um fast 30 Prozent an und gehört damit weltweit zu den besten Aktienindizes in diesem Jahr. Übertroffen wird er allerdings noch von dem südkoreanischen Leitindex Kospi, der wegen des KI-Booms im bisherigen Jahresverlauf mehr als 80 Prozent anzog. Am Montag wurde in Südkorea wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Anders als in China und Hongkong - dort ging es mit den Indizes CSI 300 und Hang Seng jeweils ein Prozent nach oben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.272 + 3,05 Prozent Hang Seng 25.606 + 0,86 Prozent CSI 300 4.886 + 0,86 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,79 + 0,45 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,0385 Prozent + 0,003 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,558 Prozent - 0,026 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 97,26 - 5,92 US-Dollar WTI 90,75 - 5,85 US-Dollar

Umstufung von Aktien

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR TUI AUF 7,30 (7,40) EUR - 'NEUTRAL'

- EFFERIES HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 42,50 (29) EUR - 'BUY'

- LBBW HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 96 (78) EUR - 'HALTEN'

- CITIGROUP HEBT JULIUS BÄR AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 71 (72) CHF

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 158 (165) SEK - 'NEUTRAL

(mit Material von dpa-AFX)