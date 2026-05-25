Dax springt an - Rekordhoch greifbar nahe

Der Dax hat am Pfingstmontag dank neuer Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran kräftig zugelegt. Mit einem Plus von 2,01 Prozent auf 25.389 Punkte legte der Leitindex so stark an nur einem Tag wie seit Mitte des Monats nicht mehr. Zudem knüpfte er damit an seine Gewinnserie der Vorwoche an. Bis zu seinem Rekordhoch bei 25.507 Zählern fehlen nur noch wenige Punkte.

In der zweiten Reihe stieg der MDax um 2,2 Prozent auf 32.807 Punkten. Auch europaweit legten die Märkte zu. Der italienische FTSE MIB knackte einen 26 Jahre alten Schlussrekord, der Euro Stoxx 50 zog um 1,95 Prozent an. An der Wall Street wurde am Montag jedoch feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Triebfeder der Kursgewinne war die Hoffnung auf eine nachhaltige Deeskalation im Iran-Krieg. Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Konflikts vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social.

Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!".

Nach Einschätzung von Marktanalyst Timo Emden dürfte die Skepsis unter den Anlegern aber anhalten. Zu oft seien Investoren zuletzt von vermeintlichen Fortschritten ausgegangen, ehe neue Drohungen oder geopolitische Rückschläge für Enttäuschung gesorgt hätten. "Entscheidend dürfte sein, ob den politischen Signalen diesmal tatsächlich belastbare Vereinbarungen folgen", so Emden. Der Dax dürfte sich damit weiterhin auf einem schmalen Grat zwischen Erleichterungsrally und Verunsicherung bewegen.

Delivery Hero springen dank Übernahmeofferte an

Besonders positiv reagierten die Aktien aus dem Luftfahrt- und Reisesektor. So gehörten die Titel von Tui und Lufthansa mit Kursgewinnen von 4,9 beziehungsweise 3,6 Prozent zu den Top-Werten im MDax. Die Anteilscheine des Triebwerkherstellers MTU waren mit einem Anstieg von 6,1 Prozent Spitzenreiter im Dax. Für die Airbus-Papiere ging es um 3,5 Prozent nach oben.

Unter den Einzelwerten stehen Delivery Hero nach ihrer schwungvollen Neubewertungsrally weiter im Fokus, nachdem der US-Fahrdienstvermittler und Essenslieferant Uber ein Übernahmeangebot von 33 Euro pro Aktie in Aussicht gestellt hat. Für die Papiere von Delivery Hero ging es an der MDax-Spitze mit der Spekulation um einen Bieterkampf um knapp zwölf Prozent nach oben. Es ist der elfte Gewinntag in Serie. Damit bauten die Aktien ihre gut zweiwöchige Kursrally auf fast 90 Prozent aus.

Uber hält bereits ein Fünftel der Anteile und hat Zugriff auf weitere Delivery-Hero-Aktien. Die Lage bei dem Essenlieferdienst sei allerdings äußerst dynamisch, schrieb Analyst Andrew Ross von der britischen Bank Barclays. Denn laut einem aktuellen Bericht der "Financial Times" sei auch Uber-Rivale Doordash interessiert und Uber demnach offenbar auch bereit, 38 Euro zu zahlen.

Wenig Bewegung bei Gold und Euro

Der Kurs des Euro stieg leicht. Die Gemeinschaftswährung profitierte von den gefallenen Ölpreisen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1642 US-Dollar. Am Freitagabend hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1643 (Freitag: 1,1595) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8588 (0,8624) Euro. Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat den Euro ein wenig gestützt. Die Kursausschläge am Devisenmarkt hielten sich allerdings in Grenzen.

Auch Gold bewegte sich weit weniger stark als die Aktienmärkte. Bis zum Handelsschluss in Frankfurt verteuerte sich der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) um 0,13 Prozent auf 4.572 Dollar. In Euro fiel der Zuwachs noch kleiner aus.

(mit Material von dpa-AFX)