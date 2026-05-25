Dax steigt auf höchstes Niveau seit Beginn des Iran-Kriegs

Der Dax hat im Feiertagshandel am Pfingstmontag das höchste Niveau seit Beginn des Iran-Kriegs erklommen. Eine knappe Stunde nach Handelsbeginn legte der Dax 1,06 Prozent auf 25.152 Punkte zu. Die Kurse stützte die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts sowie fallende Ölpreise. In der zweiten Reihe gewann der MDax 1,8 Prozent auf 32.676 Punkte zu und notierte damit auf dem höchsten Niveau seit 2022.

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!".

Bei den Einzelwerten stach vor allem Delivery Hero hervor. Die Aktie setzte die Kursrally der vergangenen zehn Handelstage fort und gewann mehr als neun Prozent. Die Papiere des Essenslieferanten haben sich damit in wenigen Wochen fast verdoppelt. Am Montag trieb ein nun offizielles Übernahmegesuch von Uber die Aktien.

Uber sei mit einem Angebot von 33 Euro pro Aktie auf die Gesellschaft zugekommen, teilte Delivery Hero am Samstag mit. Uber hält bereits ein Fünftel der Anteile und hat Zugriff auf weitere Aktien. Die im Raum stehenden 33 Euro stießen am Markt auf wenig Begeisterung angesichts eines bereits höheren Marktniveaus. Die Lage bei dem Essenslieferdienst sei allerdings äußerst dynamisch, schrieb Analyst Andrew Ross von der britischen Bank Barclays. Denn laut einem aktuellen Bericht der "Financial Times" sei auch Uber-Rivale Doordash interessiert und Uber demnach offenbar auch bereit, 38 Euro zu zahlen.